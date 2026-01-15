Sady Bratří Čapků se změní za 38 milionů, na své si přijdou pejskaři i rodiny s dětmi

  14:36,  aktualizováno  14:36
Městská část Praha 2 připravuje částečnou revitalizaci Sadů Bratří Čapků. O výběru dodavatele rozhodli radní městské části na svém pondělním jednání. Vítězem se stala společnost Gardenline s.r.o., předpokládaný termín dokončení stavby je září 2026. Radnice Prahy 2 v souvislosti s revitalizací počítá s náklady ve výši 38,3 milionů korun (bez DPH).
Projekt počítá i s úpravou samotného prostranství před Základní školou Kladská.
Další 2 fotografie v galerii

Projekt počítá i s úpravou samotného prostranství před Základní školou Kladská. | foto: Praha 2

„Jsme nejzelenější centrální městskou částí a rozvoj parků vnímáme jako důležitou investici do každodenního života obyvatel. Pevně věřím, že novou podobu Sadů Bratří Čapků všichni návštěvníci patřičně ocení a park se stane dalším oblíbeným místem pro setkávání, odpočinek i trávení volného času. Právě takové projekty mají pro Prahu 2 dlouhodobý přínos,“ říká starosta městské části Praha 2 Jan Korseska, který má zároveň v gesci oblast financí.

Budoucí podobu parku a úpravu prostranství před místní Základní školou Kladská projednávali zástupci radnice s veřejností na jaře 2023.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Budoucí podobu parku a úpravu prostranství před místní Základní školou Kladská projednávali zástupci radnice s veřejností na jaře 2023. Veřejného setkání s projektanty v budově školy se tehdy účastnili rezidenti, rodiče školáků i pedagogové.

„Na výslednou podobu parku se už velice těším. Projektantům se podařilo nemožné, skloubili požadavky několika zájmově odlišných skupin a mezi pejskaře, rodiny s dětmi a návštěvníky prostor parku citlivě rozdělili. Chybět tak nebudou nové herní prvky, psí loučka ani originálně řešený prostor před školou s vodními prvky, které si děti tak moc přály,“ říká Jan Recman, místostarosta městské části Praha 2 pro oblast životního prostředí a územního rozvoje.

V rámci revitalizace středové části parku dojde na vybudování tří funkčních, barevně odlišených ploch, pro dětské hry a sportovní vyžití. Východní část parku pak bude vyhrazena pejskařům, kteří budou mít k dispozici oplocenou psí louku s herními prvky. Součástí revitalizace jsou i krajinářské úpravy, výsadba nové zeleně a doplnění parkového mobiliáře či osvětlení.

Krkonošská v Praze 2 nafasovala 29 stromů. V ulici Generála Píky v Praze 6 nyní přibylo dalších 27

Projekt počítá i s úpravou samotného prostranství před Základní školou Kladská. To získá díky novému vydláždění nový reprezentativní vzhled. Přibydou zde lavičky a stojany na jízdní kola a chybět nebudou ani vodní prvky. Ve svahové části parku dojde na vybudování pobytových schodů, které se stanou příjemným místem pro venkovní školní výuku nebo odpočinek.

Samozřejmostí bude i úprava zdejších komunikací, zejména slepého ramene ulice Lužická. Na nároží křižovatky s ulicí Kladská se zvýší vozovka na úroveň chodníku, což přinese zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru pro pěší.

Autor: