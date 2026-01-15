„Jsme nejzelenější centrální městskou částí a rozvoj parků vnímáme jako důležitou investici do každodenního života obyvatel. Pevně věřím, že novou podobu Sadů Bratří Čapků všichni návštěvníci patřičně ocení a park se stane dalším oblíbeným místem pro setkávání, odpočinek i trávení volného času. Právě takové projekty mají pro Prahu 2 dlouhodobý přínos,“ říká starosta městské části Praha 2 Jan Korseska, který má zároveň v gesci oblast financí.
Budoucí podobu parku a úpravu prostranství před místní Základní školou Kladská projednávali zástupci radnice s veřejností na jaře 2023. Veřejného setkání s projektanty v budově školy se tehdy účastnili rezidenti, rodiče školáků i pedagogové.
„Na výslednou podobu parku se už velice těším. Projektantům se podařilo nemožné, skloubili požadavky několika zájmově odlišných skupin a mezi pejskaře, rodiny s dětmi a návštěvníky prostor parku citlivě rozdělili. Chybět tak nebudou nové herní prvky, psí loučka ani originálně řešený prostor před školou s vodními prvky, které si děti tak moc přály,“ říká Jan Recman, místostarosta městské části Praha 2 pro oblast životního prostředí a územního rozvoje.
V rámci revitalizace středové části parku dojde na vybudování tří funkčních, barevně odlišených ploch, pro dětské hry a sportovní vyžití. Východní část parku pak bude vyhrazena pejskařům, kteří budou mít k dispozici oplocenou psí louku s herními prvky. Součástí revitalizace jsou i krajinářské úpravy, výsadba nové zeleně a doplnění parkového mobiliáře či osvětlení.
Projekt počítá i s úpravou samotného prostranství před Základní školou Kladská. To získá díky novému vydláždění nový reprezentativní vzhled. Přibydou zde lavičky a stojany na jízdní kola a chybět nebudou ani vodní prvky. Ve svahové části parku dojde na vybudování pobytových schodů, které se stanou příjemným místem pro venkovní školní výuku nebo odpočinek.
Samozřejmostí bude i úprava zdejších komunikací, zejména slepého ramene ulice Lužická. Na nároží křižovatky s ulicí Kladská se zvýší vozovka na úroveň chodníku, což přinese zklidnění dopravy a zkvalitnění prostoru pro pěší.