Na Starém Městě v noci řvou silná auta, zákaz vjezdu má umožnit lepší kontrolu

Samotný zákaz přitom není nijak zvlášť omezující opatření. Vyhláška sice zapovídá vjezd do oblasti vymezené Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí od 22.00 do 6.00, ale ze zákazu vyjímá dopravní obsluhu.

Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) upozorňuje na to, že vyhláška o zásobování je velmi volná norma. „Zatím jsem neslyšel ani jeden jediný věcný argument, proč by takový zákaz neměl platit. Taxi tam v noci může, pokud je někdo zvyklý rozvážet papíry do kopírky v noci, tak taky, protože je to zásobování,“ vysvětluje Ryvola.

Kromě rezidentů a zásobování ale vyhláška umožňuje noční vjezd také dalším lidem. Třeba těm, kteří si hledají ubytování, jedou tam poskytovat služby všeho druhu, například instalatérské nebo majitelům firem, které tam mají sídlo. Už ne ale třeba zaměstnancům těchto firem nebo třeba příbuzným, kteří by po 22. hodině chtěli vyrazit na návštěvu. Pokud ovšem nehodlají přespat, protože pak už zase jde de facto o ubytování.

Zároveň nikdo nezakazuje autem v noci v dotčené oblasti jezdit, pouze do ní vjet, takže úplně stačí, když na návštěvu člověk přijede minutu před 22. hodinou.

„Z naší strany se jedná o vyslyšení volání našich rezidentů, kteří si denně stěžují na to, že se tam kvůli hluku nedá žít přes kvílející pneumatiky, řvoucí motory a hlasitou hudbu,“ dodává radní Ryvola s tím, že městská část se dlouhodobě potýká s nájezdy pirátů silnic v silných autech, která v noci na ulicích túrují a pálí pneumatiky.

Plánovaná omezení průjezdu v Praze 1 Mnohem závažnější omezení, než je pouhý noční zákaz v části centra, navíc vyjma dopravní obsluhy, se momentálně v Praze 1 teprve chystají. Magistrát ve spolupráci s Prahou 1 připravuje návrh vyhlášky, která by zaváděla zpoplatnění průjezdu Smetanovým nábřežím, Křížovnickou ulicí, Újezdem a Karmelitskou ulicí pro nerezidenty. Podle dřívějších informací by to mělo být 200 korun. Vyhlášku budou moci od 1. prosince do 17. ledna připomínkovat městské části a další subjekty. Pokud vše půjde podle harmonogramu a magistrátní koalice se na tom shodne, mohla by vyhláška začít platit od října příštího roku. Vedle toho Praha 1 také spolu s občany vymýšlí, jak zklidnit Petrskou čtvrť, například systémem jednosměrek učinit oblast neprůjezdnou pro tranzit

„Nejsme Disneyland“

Zákaz tak má podle Ryvoly především vytvořit legitimní důvod pro policisty k tomu, aby mohli zastavit jakékoliv auto a ověřit si cíl a účel jeho cesty. „Jsme pražská památková rezervace, ve které žijí lidé. Ne žádný Disneyland,“ uzavírá Ryvola.

Že jde o dlouhodobý problém, dokazuje například fakt, že se radnice snažila noční vjezd omezit už v roce 2019. Sice pouze na tři dubnové víkendy, ale zase mnohem přísněji, protože vjezd mezi 22.00 a 3.00 měly zakázaný například i taxíky.

Bývalý starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN), který byl v té době místostarostou městské části pro bezpečnost, potvrzuje, že důvody pro zavedení byly před skoro pěti lety stejné jako nyní. „Pokud tam pustíte dopravní obsluhu, dozajista se vám tam budou dostávat i ti pozéři ve vytuněných autech. Klíčová je v tomto případě otázka kapacity policistů pro případné kontroly,“ míní Hejma s tím, že snahy o dosažení lepšího nočního klidu vítá.

Hluk z automobilové dopravy ale zdaleka není jediným problémem, který obyvatelům centra města krade jejich spánek. Po pandemické pauze se sem totiž v plné síle znovu vrátil divoký noční život.

„V případě zdejších podniků, které jsou otevřené hluboko do noci, se snažíme ve spolupráci s hlavním městem komunikovat omezování velikosti předzahrádek,“ tvrdí starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). Dodává také, že radnice spolupracuje i s městskou policií při dozoru nad tím, aby tyto předzahrádky provozovatelé ve 22.00 uzavírali.

Recenze jako důkaz

„Podhoubím toho všeho je výrazné rozšíření krátkodobého ubytování v této lokalitě. Právě turisté, kteří se takto ubytovávají, jsou pak převážnými strůjci nočního nepořádku,“ míní Radoměřská.

Praha 1 bude nyní nově uznávat internetové recenze na portálech s krátkodobým ubytováním jako důkaz při šetření, zda služba není poskytována v rozporu s kolaudací.

Vedení radnice podle starostky dostává signály, že situace je ještě horší než před pandemií. „Hlavním problémem je, že se nejedná o turisty, kteří by do Prahy přijeli na operu nebo do muzea, ale o skupiny mladých, typicky z Německa nebo Velké Británie, kteří se sem jezdí levně opít, a to zejména na takzvaných pub crawlech, tedy tazích od baru k baru,“ dodává Radoměřská.