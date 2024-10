Staňte se apoštolem. Na Staroměstském náměstí otevřela Praga Magica

Naproti Staroměstské radnici, kde se každou hodinu objevuje dvanáct apoštolů, se v rámci expozice Praga Magica může návštěvník stát díky interaktivnímu kouzlu promítání pomyslným třináctým apoštolem. I to je jedno z lákadel v Česku ojedinělého projektu.

Praga Magica se zaměřuje na krásy a mnohdy neznámou historii české metropole, kterou si užijí návštěvníci z řad turistů i rodilých Pražanů. Autoři slibují, že je možné zažít Prahu „tak, jak jste ji ještě nezažili“ – a v tomto ohledu rozhodně nepřehání.

Unikátní filmové záběry s vysokou kvalitou vizuálního provedení v sobě mají zabudovány interaktivní prvky, a návštěvníci tak nejsou pasováni pouze do role obyčejných diváků. Naopak se často stávají dynamickou součástí výstavy samotné.

V tomto rytmu tak mohou například absolvovat procházku po hladině Vltavy, nahlédnout do útrob staroměstského orloje, vytvořit si vlastní domovní znamení za pomoci umělé inteligence nebo umístit sami sebe do jedné z koláží pražských soch.

„Základem našeho konceptu je představit Prahu jako místo, které je plné nečekaných zážitků a překvapení. Celá interaktivní expozice je koncipovaná jako hra, ve které můžete něco překvapivého i zábavného objevit. Chceme Prahu představit z úhlů a pohledů, ke kterým není úplně snadné se dostat, nebo by vás to třeba ani nenapadlo. Zkrátka v magické Praze je pořád co objevovat a budeme rádi, když se naši diváci vydají na tuto cestu s námi,“ popisuje nosnou myšlenku expozice Michal Pacina, kreativní ředitel projektu.

To, jak Praga Magica zapadá do konceptu nabídky služeb celého domu, popisuje podnikatel, filantrop a hlavní investor projektu Libor Winkler: „Už když jsme zvažovali koupi domu U Červené lišky do portfolia naší investiční skupiny RSJ, přáli jsme si ho po rekonstrukci co nejvíce zpřístupnit jak návštěvníkům Prahy, tak na kvalitní služby v centru nalákat samotné Pražany. Prvním krokem bylo otevření restaurace 420 Radka Kašpárka s vynikající českou kuchyní a nyní, kromě nádherných sálů k pořádání nejrůznějších akcí, spouštíme projekt, který ukazuje Prahu z trochu jiné perspektivy. Praga Magica je pro nás s kolegy takovým dítětem, které se bude postupně vyvíjet a s nímž máme ještě mnoho plánů.“

Jak říkají její tvůrci, expozice Praga Magica je nyní na svém startu a bude kromě stávající nabídky hledat další možnosti, jak Prahu interaktivní a vizuální cestou představovat.

Přilákat chce i rodiny s dětmi či studentské skupiny, pro které chystá doplňkové informační materiály. Výstava je veřejnosti přístupná od začátku října.