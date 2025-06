„Partner je učitel, takže je to pro něj jednoduché, od příštího září už má domluvené místo v Kolíně a já plánuji zatím dojíždět,“ říká Jarošová, která pracuje jako účetní.

Důvod je zřejmý, za byt s dispozicí 3+1 na Žižkově nyní partneři platí 28 tisíc korun měsíčně. „Už to bylo v poměru k našim mzdám hodně, ale od července, kdy nám končí stávající smlouva, majitel cenu zvedá na 34 tisíc korun. Můžeme buď souhlasit, nebo jít. Z našich mezd už to nedává smysl,“ kroutí hlavou Štěpánka. Pokud totiž pár poplatí náklady na bydlení, různé pojistky, účty za mobilní telefon a další základní potřeby, z výplaty už mnoho nezbývá.

Řešením by mohlo být sehnat si menší byt, ale to dvojice nechce, protože v brzké době plánuje rodinu, a tak se rozhodli přestěhovat do rodného Kolína.

„Našli jsme si podobně velký byt v Tisovecké ulici s nájmem 16 tisíc měsíčně, tedy o polovinu levnější, to už je ve dvou přijatelné i za cenu, že budu dojíždět,“ dodává Jarošová.

Drahý život v metropoli

Že pro některé Pražany přestává být finanční situace zvládnutelná, potvrzuje také nedávno zveřejněná studie Českého statistického úřadu (ČSÚ) nazvaná Příjmy a životní podmínky pražských domácností 2024. Průměrná mzda v metropoli, která za loňský rok dosahovala 57 tisíc korun, je sice nejvyšší z celého Česka, ale hlavně mladí a začínající zaměstnanci na ni ani zdaleka nedosáhnou.

Více než třetina Pražanů měla podle ČSÚ starosti, jak vyjít s příjmy. „Zajímavým indikátorem finanční situace domácností může být fakt, zda si domácnost může dovolit neočekávaný výdaj ve výši 15 600 korun,“ uvádí Adam Vlč z oddělení informačních služeb pražské správy ČSÚ.

Jak jsou na tom středočeské domácnosti? Příjmy středočeských domácností dosáhly za rok 2023 průměrné výše 270 tisíc korun na osobu.

Z tohoto pohledu se postavení Středočechů mezi kraji propadlo z druhé nejvyšší na šestou příčku (v Praze je to 350 tisíc korun).

Oproti průměru v Česku mají středočeské domácnosti dlouhodobě více členů.

Častěji, než je průměr republiky, bydlí Středočeši ve vlastním domě (56,4 %) a v bytě s více obytnými místnostmi.

Na bydlení vydávaly místní rodiny obdobnou částku jako v celém Česku (8 862 korun) a téměř 40 procent z toho představovala platba elektřiny (3 472 korun měsíčně), což bylo nejvíce mezi kraji.

Podíl nákladů na bydlení středočeských domácností z celkových příjmů činil 15,7 procenta.

V Praze si tuto sumu v případě naléhavé potřeby nemohlo dovolit uhradit téměř 14 procent domácností. Vyrazit na týdenní dovolenou mimo domov bylo nepředstavitelné pro 11 procent pražských domácností.

Přispívají k tomu právě výdaje, které jsou v hlavním městě vyšší, zejména ty spjaté s nedostatkem dostupného bydlení. Náklady na bydlení v metropoli podle analýzy statistiků v průměru ukrajují takřka pětinu z čistých peněžních příjmů. Nejvyšší část výdajů na bydlení představuje nájemné. To tvoří průměrně více než třetinu z celkových nákladů na střechu nad hlavou, úhrada za teplo a teplou vodu tvoří 14,6 procenta.

Měsíční nájemné vyjde v hlavním městě průměrně na 31,5 tisíce korun. Běžný nájem vzrostl letos v prvním kvartálu meziročně o čtyři procenta na 468 korun za metr čtvereční.

Hledají levnější bydlení mimo město

Především mladí proto musí hledat bydlení mimo velkoměsto. „V důsledku drahého a nedostupného bydlení lze především v Praze pozorovat známky deurbanizace,“ uvedla Tereza Hrtúsová, analytička České spořitelny.

Podobně jako pár z úvodu článku teď uvažují pražské rodiny mnohem častěji – tedy přestěhovat se do levnějšího ve středních Čechách a do práce v hlavním městě jen dojíždět. „Lidé se stále více přesouvají do Středočeského kraje, ale přitom ne vždy si nemovitost kupují. Nájem tu nabízí kompromis mezi cenou, dojezdovou vzdáleností do Prahy a kvalitou bydlení,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.

Jenže to má podle něho nepříjemný dopad i na samotné Středočechy. Realitní trh reaguje na stoupající poptávku a ceny plíživě rostou. „Z meziročních dat za duben 2025 vyplývá, že největší nárůst cen za metr čtvereční pronájmu zaznamenal Středočeský kraj, a to z 265 na 301 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční růst o 13,6 procenta,“ dodává Makovský. Pořád je ale v kraji bydlení podstatně levnější než v Praze.

Dopad to má na populaci Středočeského kraje, která se od roku 2006 zvýšila ve stejném rozsahu jako počet obyvatel všech ostatních krajů bez Prahy dohromady. Koncem letošního března v kraji žilo celkem 1 464 094 obyvatel, což bylo nejvíce ze všech krajů. Jen v letošním prvním čtvrtletí se do kraje z jiných regionů přistěhovalo 1 886 lidí.