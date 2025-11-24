V Modřanech vzplál stánek s občerstvením, škoda atakuje milion

  8:26,  aktualizováno  9:20
V pondělí brzy ráno zasahovali hasiči u požáru stánku s občerstvením v pražských Modřanech. Nikdo nebyl zraněn, příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem šetření, podle prvotních informací bude škoda kolem milionu korun.

„Hasiči na místo vyjeli před šestou hodinou ráno. Zasahovaly tři jednotky, kolem půl sedmé byl požár lokalizován. V současné době probíhá dohašování a rozebírání stánku,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Hasiči zasahují u ranního požáru stánku s občerstvením v Modřanech (24. listopadu 2025)
„Policisté na místě ve spolupráci s hasiči zjišťují, zda šlo o úmysl, nebo nedbalost,“ sdělil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

