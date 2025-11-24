V Modřanech vzplál stánek s občerstvením, škoda atakuje milion

„Hasiči na místo vyjeli před šestou hodinou ráno. Zasahovaly tři jednotky, kolem půl sedmé byl požár lokalizován. V současné době probíhá dohašování a rozebírání stánku,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
„Policisté na místě ve spolupráci s hasiči zjišťují, zda šlo o úmysl, nebo nedbalost,“ sdělil mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz