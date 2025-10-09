Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

  8:42,  aktualizováno  8:42
U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly dvanáct lidí. Pět z nich skončilo v péči záchranářů, jednu ženu převezli zdravotníci do nemocnice.
Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském...
Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském Spořilově. (8. října 2025) | foto: X: Hasiči Praha

„V ulici Hlavní zasahují hasiči u požáru jedné místnosti v bytové jednotce. Požár byl uhašen jedním proudem nasazeným po automobilovém žebříku. Provedeno odvětrání zakouřených prostor a kontrola celého objektu. Proběhla evakuace dvanácti osob a deset osob bylo zachráněno, z toho 5 osob je v péči záchranné služby,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

Několik jednotek hasičů likvidovalo ve středu večer požár bytu na pražském Spořilově. (8. října 2025)

Z pěti ošetřených lidí mohli čtyři po kontrole zůstat na místě. Jednu ženu záchranáři převezli do nemocnice. Na místě zasahoval i speciální velkokapacitní vůz Atego.

Hlavní ulice byla v době zásahu záchranných složek uzavřena v obou směrech. Policie dopravu odkláněla. Příčina požáru je zatím předmětem vyšetřování.

