Policisté převrátili auto při výjezdu z tunelu Blanka, začalo hořet

K nehodě došlo v neděli před 10:00. „Havaroval policejní služební vůz, který začal po nárazu hořet. Tunel Blanka je obousměrně uzavřen. Příčiny vyšetřují dopravní policisté,“ řekla iDNES.cz v 10:39 policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Policejní auto havarovalo těsně před vyjetím z tunelů do Troji a Holešovic. Po nárazu skončilo na střeše. Podle Siřišťové se zranili tři policisté. „Tři zraněné osoby byly v době příjezdu záchranářů při vědomí,“ řekla iDNES.cz před 11. hodinou mluvčí záchranky Jana Poštová.

Později na Twitteru doplnila, že šlo o tři zraněné ve věku kolem 30 let. „Řidič byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice s úrazem hlavy a zlomeninou zápěstí, žena s úrazem hlavy a hrudníku do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a další muž s úrazem hlavy do Fakultní nemocnice v Motole. Všichni měli středně závažná poranění,“ uvedla Poštová.

Jak dlouho uzavírka tunelu potrvá, není jasné.

„U požáru zasahovaly dvě jednotky pražských hasičů. V době příjezdu první jednotky bylo vozidlo v plném rozsahu, hasiči použili jeden vodní proud a zasahovali v dýchací technice. Během zásahu byl tunel zcela uzavřen, zplodiny hoření odvětral systém tunelu,“ popsal mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.