„Hasiči momentálně dohašují. Zároveň jsme základní odhad oproti včerejšku snížili. Škoda se v současné době odhaduje mezi 80 až 120 miliony,“ uvedla pro iDNES mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. „Kolem deváté hodiny ranní na místo dorazí vyšetřovatelé. Příčina zůstává neznámá.“ doplnila
Požár zachvátil soustavu tří hal, ve kterých bylo uskladněno nářadí a autodoplňky. Ve středu to redakci iDNES.cz sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Na místě podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) zasahovalo na 180 hasičů. V platnosti byl třetí ze čtyř stupňů poplachu, postupně ho během noci hasiči snížili. Požár byl hasičům ohlášen ve středu po půl druhé odpolední.
V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř byl cítit i v Praze, hašení potrvá do rána
Podle mluvčí středočeské policie Barbory Schneeweissové nebylo nutné nikoho evakuovat, ani nedošlo k žádným zraněním. Kvůli zásahu se zastavila doprava přes obec. Autobusové linky 343, 354, 398, 655, 662 byly odkloněny a nabíraly zpoždění. Provozovatel hromadné dopravy PID ve čtvrtek kolem páté hodiny ranní informoval o plném obnovení pravidelných jízdních řádů.
„Slyšeli jsme obrovskou ránu a pak se začal valit dým,“ popisovali obyvatelé Nehvizd na sociálních sítích. Podle dostupných informací hořelo ve firmě Compass, která prodává autodoplňky a nářadí. Kouř byl vidět i z okolních obcí, například ze Zelenče nebo Jiren. Štiplavý dým ve vzduchu hlásili i z pražských Klánovic.