Terén je náročný, denně nachodíme 30 tisíc kroků, říká pražský hasič v Hřensku

Kolik hodin denně jste v Českém Švýcarsku zasahovali?

Pracujeme podle toho, jak je to nutné. Část týmu se vždy snažíme nechat odpočinout, protože práce v tamním terénu je fyzicky velmi náročná a musíme zdolávat velká převýšení. Denně jsme tam nachodili i třicet tisíc kroků. Zasahovali jsme nepřetržitě. Když se třeba zvedl prudký vítr a během pár vteřin se objevila nová ohniska, nešlo odejít. V tu chvíli nemohl odpočívat nikdo.

A celou tu dobu jste byli v zásahovém obleku? Kolik váží?

Má 15 kilo. V některých místech už ale nebylo nutné v něm být a pak stačil lehký zásahový oblek. Na fotkách jsou vidět i kolegové v krátkých rukávech.

Kdy jste se o katastrofě v Hřensku dozvěděl?

Hned v neděli, když zprávu přinesly sdělovací prostředky.

Napadlo vás v ten moment, že tam pojedete?

Rozhodně ne.

Kdy se tedy rozhodlo, že tam vyrazíte?

Minulý týden v úterý dopoledne.

Kolik času jste měli na přípravu?

Během hodiny a půl jsme byli nachystaní k odjezdu. Byl jsem zrovna ve službě. Odjížděli jsme jako odřad s velkokapacitním čerpadlem Somati a bylo nás šest. Ve středu v půl sedmé ráno odjížděla druhá část obřadu, která měla osmnáct členů. Já byl na místě do čtvrtka.

Je technika, kterou používáte v Praze, vhodná na hašení v lese?

Ne zcela. Spolu s žádostí o odřad jsme ale dostali informace, co je u Hřenska potřeba. Nemůže se stát, že by na místo přijela technika, která by nebyla vhodná. Jeli jsme tam s běžnou hasičskou výbavou, kterou jsme doplnili například o filtrační masky a polomasky, lehké zásahové přilby či dřevorubecké přilby.

Požár v Hřensku Neděle 24. července 9.47 hod.: V Národním parku České Švýcarsko hoří les, požár zasáhl zhruba sedm hektarů.

12.02 hod.: Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Požár se rozšířil, hasiči evakuují asi sto turistů ze soutěsek. První den na místě zasahuje 28 jednotek. Pondělí 25. července 16.34 hod.: Kvůli požáru už bylo evakuováno 80 lidí z Pravčické brány a 60 lidí z tábora v Dolském Mlýnu. Požár se rozšířil na německou stranu. Úterý 26. července 12.00 hod.: Na místo vyrážejí první hasiči z Prahy. Jejich prvním úkolem je dokončit sedmikilometrové potrubí od soutoku Kamenice s Labem k obci Mezná.



Zdroj: ČTK a MF DNES

Jak dlouho se dá v maskách nebo polomaskách vydržet pracovat?

Nakonec jsme je nepotřebovali. Ani v Praze v nich nepracujeme. V metropoli většinou máme izolační dýchací přístroje.

Co vás na místě nejvíc překvapilo?

Asi rozloha. U nás v Česku nejsme úplně zvyklí na lesní požáry v tomto rozsahu a už vůbec ne v takovém terénu. Protože jde o skalní město, je terén extrémně členitý s velkými převýšeními. Když se někde vyskytlo nějaké lokální ohnisko, cesta k němu byla často složitá.

Práci vám komplikoval i vítr...

Ten ji komplikuje vždy, tedy pokud fouká. Když jedno ohnisko zlikvidujete, otočí se a rázem se vyskytnou nová ohniska o pár desítek i stovek metrů jinde.

Jaké jste na místě plnili úkoly?

První den šlo hlavně o zajištění nepřetržité dodávky vody pomocí čerpadla Somati. Dopravovali jsme ji do Mezné zhruba 6,9 kilometru z Kamenice před soutokem s Labem (z Hřenska oklikou přes Mezní Louku – pozn. red.).

My jsme postavili závěrečnou část potrubí od Mezní Louky do Mezné v délce asi dvou kilometrů. Po dokončení prací na potrubí jsme dostali na starosti úsek z Mezné na vrch Kobylka, tedy v místech, kudy vede turistická Mlýnská cesta. Tam náš pražský tým zajišťuje, aby nově vzniklá ohniska byla uhašená, a hlídá, jestli se požár znovu nerozšiřuje, hlavně při změně větru. Také chráníme domy v Mezné. Probíhá tam monitoring, hasičské práce, dohasovací práce a kácení ohořelých stromů.

Předpokládám, že torza stromů hodně padají...

Některé kmeny jsou ohořelé a pád samozřejmě hrozí. Právě proto tomu kácením předcházíme.

Nebál jste se, že na vás spadnou?

Nebezpečné to samozřejmě je. Ale na to mají příslušníci hasičských záchranných sborů výcvik. Učíme se situaci správně vyhodnotit a ohořelé stromy správně pokácet.

Mohou vás při monitoringu v terénu zastoupit drony?

V momentě, kdy na místě operují vrtulníky, to nejde, hrozila by srážka.

Ve svěřeném úseku je vaše pražská jednotka sama?

Ne. Ještě tam jsou místní jednotky a dobrovolní hasiči.

Je tento způsob práce pro vás novinkou?

Zásah v tomto rozsahu obvyklý není. S jednotkami odjinud jsme ale zvyklí spolupracovat při větších požárech.

Organizovat tolik lidí, vozů a další techniky tak, aby si nepřekáželi, musí být složité. Jak vypadá velení zásahu?

Velitel zásahu má pod sebou štáb, jehož členové mají své dílčí úkoly, protože to není schopen jeden člověk pojmout. Své velitele mají také jednotlivé sektory a úseky. Zásadní je, aby všichni vykonávali práci, jakou mají. Zpátky se podávají reporty, jak to v daném místě a v dané chvíli vypadá, nebo co je nutné dělat. Úkoly se rozdělují na každém mítinku. Ty se svolávají podle potřeby.

Vrtulníky a letadla, která pomáhají s hašením, spadají pod stejného velitele zásahu?

Ve štábu je člověk, který koordinuje leteckou dopravu a plní rozkazy velitele zásahu. Vrtulníky přes den létají nepřetržitě a shazují vodu. Jeden také někdy monitoruje situaci. To je nezbytné.

Vy jste se ve čtvrtek vrátil do Prahy. Aktuálně je na místě kolik vašich pražských kolegů?

Nepřetržitě jich zasahuje 24, střídáme se po třech dnech.

Pomáhají s hašením také pražští dobrovolní hasiči?

Zatím ne. Sbory dobrovolných hasičů z jiných míst tam ale operují.

Kdy se budete na Hřensko vracet?

Nejspíš na začátku tohoto týdne.

31. července 2022