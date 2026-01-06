Požár na pražském sídlišti, hasiči evakuovali celý panelák

K požáru v úložném prostoru panelového domu v Praze 4 dnes odpoledne vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň poplachu a celý dům v Jílovské ulici na sídlišti Lhotka evakuovali. Při incidentu se nikdo nezranil.
Požár v úložném prostoru v panelovém domě v ulici Jílovská, Praha 4. (6. ledna...
„Ve druhém poplachovém stupni zasahujeme u požáru v úložném prostoru v panelovém domě v ulici Jílovská. Požár byl lokalizován a proběhla evakuace celého domu. Zachráněno bylo 6 osob, před naším příjezdem se evakuovalo 11 osob,“ uvedli pražští hasiči na síti X.

„Volání kvůli kouři z oken jsme přijali z protějšího domu před tři čtvrtě na tři,“ sdělil redakci zástupce mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl. „Lokalizace události proběhla sedmnáct minut po nahlášení,“ dodal.

Podle hasičů se obyvatelé domu již vrátili do svých bytů.

Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.

