Chata na Kladensku lehla kvůli závadě na elektroinstalaci popelem, škoda tři miliony

  12:24,  aktualizováno  12:24
Rekreační chata shořela v neděli ráno v Hřešicích na Kladensku. Při příjezdu hasičů už byl objekt celý v plamenech, během hašení se navíc propadla střecha. Škoda je podle odhadu hasičů tři miliony korun.
Chatu v Hřešicích na Kladensku zcela zničil požár. (9. listopadu 2025)
Chatu v Hřešicích na Kladensku zcela zničil požár. (9. listopadu 2025) | foto: HZS Středočeského kraje

Hlášení o požáru dostali hasiči krátce před nedělní sedmou hodinou ranní.

„Po příjezdu byla chata o půdorysu osm krát osm metrů celá v plamenech. Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár likvidovali několika vodními proudy. Během zásahu došlo k propadu střechy, takže hašení následně probíhalo pouze zvenku,“ uvedli hasiči na Facebooku.

Objekt následně prozkoumali s pomocí termokamery. Za účelem dohašení skrytých ohnisek také postupně rozebírali konstrukci chaty. Za dvě hodiny od nahlášení se požár podařilo dostat pod kontrolu, aby už se dál nešířil.

Na místě pomáhalo dohromady šest jednotek hasičů z toho tři dobrovolnické. Škoda byla předběžně stanovena na 3 miliony korun. „Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci,“ uvedli hasiči.

