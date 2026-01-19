U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba pečuje o devět zraněných. Dva lidi zdravotníci oživovali, jeden z nich byl ve vážném stavu převezen do nemocnice, druhý zemřel. Doprava v okolí je výrazně omezená.
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...
Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna 2026) | foto: ZZS HMP

„K budově, kde došlo k zahoření, přiléhá mateřská školka, ze které byly všechny děti bezpečně za pomoci učitelů evakuovány do přilehlé základní školy, takže nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Všechny děti jsou v pořádku v základní škole,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.

Dodala, že ulice Přibyslavská je pro dopravu kompletně uzavřená z důvodu velkého množství zasahujících jednotek. Lidé musejí počítat s dopravním omezením. Policie podle ní uzavřela všechny příjezdové cesty do ulice, v Seifertově ulici nejezdili tramvaje, dopravní podnik je odkláněl. PID krátce před půl dvanáctou informoval o obnovení provozu.

Mluvčí záchranné služby hlavního města Karel Kirs uvedl, že na místo vyslali speciální vůz Fénix určený pro mimořádné události. V něm zdravotníci pečují o devět lidí, u všech z nich probíhá kyslíková terapie.

„Jsou tam jednak kvůli tepelnému komfortu a jednak u nich probíhá přeměření množství vdechnutého oxidu uhelnatého,“ uvedl před 11. hodinou Kirs.

Podle něj záchranáři na místě oživovali dva lidi. Jeden z pacientů byl ve vážném stavu přepraven do nemocnice, druhý zemřel.

Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče hořelo ve sklepě, oheň zakouřil celé společné prostory. Požár se povedlo uhasit a aktuálně probíhá odvětrávání.

„Prozatím jsme zachránili osoby pomocí výškové techniky, ale zásah ještě dál probíhá,“ sdělil mluvčí redakci iDNES.cz. Hasiči později na síti X upřesnili, že evakuovali 11 lidí.

