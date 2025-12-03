Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

K požáru došlo na sjezdu na D10 v úrovni Horních Počernic ve směru na Mladou Boleslav. „Jedná se o požár autobusu, který byl zasažen v plném rozsahu,“ řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
Na místo vyrazilo pět jednotek hasičského sboru, požár musely likvidovat dvěma vodními proudy.
Kromě hasičů na místě zasahovali také policisté. „Budeme společně zjišťovat, jak k požáru došlo,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Řidiče hasiči předali do péče záchranářům, kteří na místo dorazili s inspektorem. Šofér, který byl v autobusu sám, utrpěl pouze drobná poranění a ošetřili ho přímo u nehody. Do nemocnice převezen nebyl.
„Řidič byl ponechán na místě,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Provoz v místě v průběhu plného hašení stál, následně jej policisté obnovili jedním pruhem.