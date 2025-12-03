Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

  14:32,  aktualizováno  15:41
Rozsáhlý požár autobusu dnes odpoledne likvidovali hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Cestoval v něm jen řidič, který se drobně poranil. Příčinu požáru hasiči i policisté vyšetřují.
Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...
Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince 2025) | foto: Tomáš Coubal, čtenář

K požáru došlo na sjezdu na D10 v úrovni Horních Počernic ve směru na Mladou Boleslav. „Jedná se o požár autobusu, který byl zasažen v plném rozsahu,“ řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

Na místo vyrazilo pět jednotek hasičského sboru, požár musely likvidovat dvěma vodními proudy.

Kromě hasičů na místě zasahovali také policisté. „Budeme společně zjišťovat, jak k požáru došlo,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Řidiče hasiči předali do péče záchranářům, kteří na místo dorazili s inspektorem. Šofér, který byl v autobusu sám, utrpěl pouze drobná poranění a ošetřili ho přímo u nehody. Do nemocnice převezen nebyl.

„Řidič byl ponechán na místě,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Provoz v místě v průběhu plného hašení stál, následně jej policisté obnovili jedním pruhem.

