Vzpoura pražských říček. Při povodních před deseti lety se nevylila jen Vltava

Záplavy v roce 2013 sice byly mnohem méně ničivé než ty v srpnu 2002, i tak ale voda poškodila 598 domů a způsobila škody za zhruba čtyři miliardy korun. Tedy asi o dvacet miliard méně než při první povodni. Důvodem byla především lepší připravenost města, díky které se podařilo ochránit například Karlín, který byl symbolem povodní v roce 2002, nebo stanice metra.

Na 3,84 miliardy se odhadují škody v Praze po povodních v roce 2013. 6,4 tisíc metrů protipovodňových opatření chránilo v roce 2013 Prahu. 1 279 Pražanů bylo při povodních před deseti lety evakuováno.

Problém povodní před deseti lety nicméně spočíval především v momentu překvapení. Tentokrát vytrvale nepršelo jen ve vltavském povodí, ale také přímo v hlavním městě. Velká voda tak nejenže přišla velmi rychle, ale vylévala se z břehů i z menších říček. Metropolí protéká stovka vodních toků, jejichž souhrnná délka se blíží 360 kilometrům. Jejich hladiny se stejně jako u Vltavy prudce zvedly v neděli v noci z 1. na 2. června.

„Na povodně v roce 2013 si vzpomínám velmi dobře, v neděli odpoledne jsem ještě byl v Lovosicích na postupovém divizním zápase Meteoru, druhý den brzy ráno už mě svolali na krizový štáb. Říčka Rokytka tehdy vypadala jako divoká horská řeka,“ vzpomíná současný starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS), který před deseti lety působil v městské části jako místostarosta.

Pro Rokytku to znamenalo nejhorší povodeň v celé její historii. Voda z ní zaplavila Libeň, jelikož ji čerpadla v protipovodňových vratech nestačila posílat do Vltavy. Z původní ochrany před vltavskou vodou se tak stal špunt pro vodu tekoucí z opačného směru. Další škody napáchal také nenápadný Šárecký potok nebo Botič, který z prvního na třetí povodňový stupeň vystoupal za pouhou hodinu a čtvrt.

Hladiny řek v Praze kulminovaly ráno 4. června. V té době bylo zaplaveno na šest desítek komunikací, spodní část zoologické zahrady a slitím Berounky a Vltavy se z Lahovic stalo velké jezero.

Nový přeliv

V roce 2002 chránilo město pouhých 900 metrů protipovodňových opatření. O 11 let později to už bylo přes šest kilometrů a další ochrana stále přibývá. Nový přeliv, opravená koryta či hráze a pravidelná protipovodňová cvičení v povodí Botiče, Rokytky a Litovicko-Šáreckého potoka. Také úředníci spolu se správci vodních toků a lesů a dalšími odborníky aktuálně řeší, jak předejít pustošivým úderům zdivočelé vody, a to právě i na malých tocích.

„Podle posledních informací budou do poloviny června hotové práce na přelivu hráze hostivařské přehrady, její napouštění už začalo. Dokončuje se zde také obnova okružní cesty. Z menších letošních zásahů bych zmínila ještě obnovu povodí Branického potoka,“ popsala novinky Petra Fišerová, mluvčí Lesů hlavního města Prahy.

Výstavba dodatkového bezpečnostního přelivu hostivařské přehrady má vyjít na necelých 180 milionů korun. Nejde o jediné z důležitých vylepšení. Tato vodní nádrž před časem získala též moderní velín. Obsluha přehrady odtud dohlíží na manipulaci na vodním díle. Pozoruje a měří výšku hladiny vody v nádrži, teplotu vzduchu, srážky apod. Také sleduje deformace na hrázi a průsakové a tlakové poměry.

Pravidelná cvičení

Na Botiči se zatím poslední nácvik na řešení situace s velkou vodou uskutečnil na jaře. Součástí cvičení vždy bývá i ověřování přesného odečtu hladiny na fotografiích vodočetných latí umístěných v měrných profilech v korytech potoků. Vše se zaznamenalo do povodňových knih, které slouží k vyhodnocení průběhu povodňové situace.

„Získané poznatky používáme pro aktualizaci povodňových plánů a zpřesnění systému komunikace,“ shrnují účastníci cvičení. Ta v povodí Botiče, Rokytky a Litovicko-Šáreckého potoka probíhají pravidelně v intervalu jednoho až dvou let od roku 2017.

Na menších tocích před časem skončily například opravy za přibližně 20 milionů korun na hrázi vodní nádrže Jiviny na Litovicko-Šáreckem potoku, jež mimo jiné ochrání Ruzyni před povodněmi. Nádrž, která má 5,5 metru vysokou zemní sypanou hráz, je při povodni schopna zadržet 102 tisíc metrů krychlových vody. Celkový objem zadržené vody při povodních činí 240 tisíc metrů krychlových.