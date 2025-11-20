Desetitisíce lidí v Praze jsou bez vody kvůli havárii potrubí

  10:58
Jihovýchod Prahy zasáhla rozsáhlá porucha vodovodního potrubí. Problémy s přívodem vody má přibližně 30 tisíc obyvatel z několika městských částí. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek redakci iDNES.cz sdělil, že dodávky vody se nyní obnovují z jiného řadu.
Havárie vody poškodila komunikaci u Úřadu městské části Praha 8. (29. července...
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Havárie je už zažehnána. Z jiného vodovodního řadu gravitačně dodáváme vodu,“ sdělil Mrázek s tím, že oprava konkrétního poškozeného potrubí probíhá u Kunratické spojky a ulice K Labeškám. Omezení s přívodem vody se stále týká desetitisíců lidí.

Správa vodovodů a kanalizací také dodala, že problém zasáhl zejména velkou část Prahy 11, především oblast Háje, Chodov, Šeberov a Kunratice. Omezení podle očekávání potrvají do odpoledních hodin.

Havárie ovlivnila také provoz Vysoké školy ekonomické, která má v zasažené oblasti svou budovu. Musela zrušit dopolední výuku.

