„Havárie je už zažehnána. Z jiného vodovodního řadu gravitačně dodáváme vodu,“ sdělil Mrázek s tím, že oprava konkrétního poškozeného potrubí probíhá u Kunratické spojky a ulice K Labeškám. Omezení s přívodem vody se stále týká desetitisíců lidí.
|
V Praze 8 prasklo potrubí. Voda podemlela silnice u budovy úřadu
Správa vodovodů a kanalizací také dodala, že problém zasáhl zejména velkou část Prahy 11, především oblast Háje, Chodov, Šeberov a Kunratice. Omezení podle očekávání potrvají do odpoledních hodin.
Havárie ovlivnila také provoz Vysoké školy ekonomické, která má v zasažené oblasti svou budovu. Musela zrušit dopolední výuku.