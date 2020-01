Dvouhodinová zpoždění, ujeté přípoje. Porucha troleje ochromila železnici

Porucha troleje byla nahlášena před pátou hodinou ranní, má ovšem celodenní následky. Kvůli opravě tratí v oblasti pražských Vršovic totiž uvěznila na odstavném nádraží soupravy, které odsud měly ráno vyrazit do různých koutů země. Některé osobní a spěšné vlaky dopravce zcela zrušil.

„Došlo ke zkratu trakční přenosové cesty, která byla čtvrt roku stará,“ popsala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Rychlíkové spoje vyjely z hlavního města s velkým zpožděním, které si s sebou povezou velkou část dne, protože z cílových stanic se vracejí ty samé soupravy. Stabilizovat se podařilo alespoň osobní dopravu ve středních Čechách, podle mluvčího Českých drah Romana Joklíka se srovnala s jízdními řády kolem 11. hodiny.

Hůř jsou na tom dálkové spoje. Ranní vlak z Prahy do Berlína nabral zhruba dvě hodiny zpoždění. Západní expres do Mnichova měl zpoždění asi jeden a půl hodiny. S více než dvouhodinovým zpožděním odjel Valašský expres, který má cíl na Slovensku. Přes 150 minut nabral zpoždění vlak jedoucí z Prahy přes Ostravu do Žiliny.

V půl druhé odpoledne mělo zpoždění v řádu desítek minut až hodin ještě asi dvacet vlaků. Expres Ostravan z Prahy do Žiliny veze cestující s více než dvouapůlhodinovým zdržením. Většina zpožděných spojů je na koridoru mezi hlavním městem a Ostravou.

Bicykl v kolejišti, žena utekla

Kvůli nahlášené kolizi vlaku s chodcem ve Štěpánově na Olomoucku byl krátce před 11:00 provoz vlaků na klíčové železniční trati nakrátko zcela zastaven, poté byla zprovozněna alespoň jedna kolej sníženou rychlostí.

Policisté prověřovali oznámení o střetu rychlíku s člověkem, který měl přecházet přes koleje a vést kolo. Jak se ukázalo, ženě se z místa podařilo utéct, srážku s vlakem utrpěl jen bicykl.

„Na místě policisté našli pouze poškozené jízdní kolo. Po ženě staršího věku, která s ním přes koleje přecházela, pátrali spolu se strážníky a psovodem. Vypátrali ji ve Štěpánově,“ popsala krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.