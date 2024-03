Soud potvrdil bývalému policejnímu šéfovi trest za krádež. U sboru končí

Galáš v úterý u odvolacího soudu zopakoval to, co tvrdí od počátku. „Šel jsem čekat na partnerku ke vstupu, nechtěl jsem obchod opustit.“

Senát městského soudu však o jeho vině nepochybuje. Galáš přišel do IKEA loni 8. února v odpoledních hodinách. S sebou měl prázdný kočárek. Do něj a do tašky vložil různé domácí potřeby za víc než 12 tisíc korun. Pak sjel s nezaplaceným zbožím výtahem ke vchodu, mimo pokladní zónu, kde ho v otočných dveřích chytil pracovník ostrahy.

Odvolací soud v úterý znovu přehrál dva záznamy z kamer, které sice nejsou kompletní, ale podle předsedy senátu Pavla Bendy policistu z krádeže usvědčují.

„Jeho povinností bylo jet ke kase a zboží zaplatit. Kasy jsou umístěny blízko výtahu. Je otázkou, proč obžalovaný neučinil úplně jednoduchou věc – projel by kasami a mohl počkat na partnerku s dcerou. Z videozáznamu je naprosto jednoznačně patrné, že obžalovaný vyjel z výtahu, zastavil se, podíval se na schody a za schody, tam stála ochranka. Po krátkém zastavení normálním nebo spíše svižným krokem, aniž by se díval nalevo či napravo, jel s kočárkem směrem ke karuselovým dveřím, kde byl zadržen,“ uvedl soudce.

„Z toho, jak se chová, rozhodně nelze přijmout jeho obhajobu, že chtěl počkat u dveří na partnerku s dcerou, protože tomu rozhodně neodpovídal způsob jeho pohybu. To by se zastavil uprostřed těch karuselových dveří? Zatarasil je? Byl zadržen v místě, kde se do těch dveří vstupuje. Vyplývá to i z druhého videozáznamu,“ vysvětlil.

8. prosince 2023

Právě záběry z kamer a také svědectví pracovníků ostrahy byly pro soud stěžejní a policistovu verzi vyvrátily.

Odvolací soud zároveň odmítl Galášovu námitku ohledně výše způsobené škody. Policista zpochybňoval soupis zajištěného zboží s tím, že věci neměl po svém zadržení pod dohledem.

„Nebyly zjištěny žádné skutečnosti ani indicie, které by nasvědčovaly tomu, že někdo manipuloval se zbožím, že by mu tam snad někdo něco přihodil, aby to dalo dohromady částku přes 10 tisíc korun (což je spodní hranice škody pro trestný čin krádeže, pozn. red.),“ vysvětlil soudce.

Uloženou finanční sankci ve výši 50 tisíc korun považuje jeho senát za přiměřenou. „Peněžitý trest sám o sobě nemusí být tak přísný, když druhotným následkem trestního stíhání a odsouzení za úmyslný trestný čin je ukončení práce u policie,“ dodal Benda.