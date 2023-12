Jen z toho pomyšlení se mi dělá zle, odmítl policejní exšéf, že kradl v IKEA

Hlavní líčení začalo žádostí obhajoby, aby probíhalo neveřejně. Soudce Michal Prokop ale veřejnost (jednoho přihlížejícího – autora článku) odmítl vyloučit s tím, že pro to není zákonný důvod.

Státní zástupce Jiří Zdražil viní devětatřicetiletého nadporučíka Libora G. z toho, že letos v únoru v obchodním domě IKEA na Zličíně ukradl v kočárku zboží za 12 223 korun.

Policista podle obžaloby vložil do prázdného kočárku tři pánve, sadu nožů, tyč na závěsy, dvě prostěradla, šest povlečení, držák na role papíru, balení osmi chráničů rohů, polštář a povlak na něj, roli papíru s potiskem, balení čtyř kusů utěrek, síťovaný závěs, konzoli a jeden pár koncovek na kolejnice.

„Postupně si je ukládal do úložných prostor dětského kočárku a do modré nákupní tašky s označením IKEA, načež bez zaplacení obešel prostor kolem pokladní zóny, vyjel výtahem do prvního patra, kde sjel zpět dalším výtahem do přízemí na druhé straně proti schodům a v úmyslu vyhnout se ostraze, kdy se o její nepřítomnosti na obvyklém místě pod schodištěm přesvědčil rozhlédnutím, se rychlým krokem vydal ke vchodovým karuselovým (otočným) dveřím, ve kterých byl zachycen pracovníkem ostrahy,“ uvedl žalobce.

Libor G. obžalobu odmítl. „Nikdy v životě by mě nenapadlo něco ukrást. Ani bych to neprovedl. Nechápu vůbec, z jakého důvodu bych chtěl krást věci, když vím, co to obnáší. Znám kvalifikace, znám hodnotu věcí. Z toho se mi dělá zle, jenom že bych se zamyslel nad tím, že bych chtěl něco ukrást – tak si ty věci hlavně spočítám,“ prohlásil.

„Přece bych nikdy nekradl nad hodnotu deset tisíc. Že si na jedno z nejstřeženějších míst v IKEA naberu věci do kočárku a jen tak si vykráčím ven. To je naprosto nepředstavitelná věc, že bych toto byl schopen udělat v situaci, kdy mám malé dítě, hypotéku, měl jsem perfektně nastartovanou kariéru, šel jsem vždycky příkladem všem lidem,“ pokračoval.

Muž tvrdí, že se snažil „celý život držet dobrou pověst“. Uvedl, že u policie pracuje 18 let, vypracoval se až na vedoucí místo, ve sboru fungoval jako krizový manažer a měl neustále dobré hodnocení. Podle svých slov byl také nominován na Policistu roku. Titul nakonec nezískal, ale ocitl se mezi pěti nejlepšími v Praze.

„Za minulý rok jsem dostal dvě medaile – za věrnost a za příkladnou práci u policie. Vedl jsem místní oddělení Nové město, což je jedno z nejvytíženějších oddělení v zemi,“ doplnil.

V minulosti sloužil deset let na Zličíně. Přitom však odmítl, že by zdejší IKEA patřila do jeho rajónu. Spadá prý pod sousední Stodůlky.

Chytil jsem ho ve dveřích, řekl strážný

Libor G. před soudem vysvětloval, že přijel po práci nakoupit s partnerkou a malou dcerkou, kterou bolely zuby. Dítě prý plakalo, tak s ním žena zůstala v autě. On šel do obchodního domu sám.

Do prázdného kočárku údajně dával věci, na nichž se s partnerkou domluvili. Se ženou podle svých slov komunikoval přes mobil (experti však později tuto komunikaci v jejich mobilech – podle toho co nyní zaznělo u soudu – nedohledali).

Dcerka se prý uklidnila a partnerka s dítětem šla do obchodu za ním. Muž tvrdí, že na ně chtěl s kočárkem plným zboží u hlavního vchodu uvnitř IKEA pouze počkat.

„Pokud jde člověk v obchodním domě k východu, aniž by chtěl něco ukrást, tak přece není zlodějem,“ hájil se. „To, že jsem tam přišel s prázdným kočárkem, to, že jsem nakupoval a dával si věci do modré tašky, tak jsem za sebe neporušil žádný vnitřní řád IKEA. Nikdo mě neupozornil na to, že to je špatně.“

Policista trvá na tom, že se nechoval podezřele a věci nijak neschovával. Pracovníka ostrahy Zorana J., který se po obchodě pohyboval v civilu, však zaujal. Strážný informoval velín, že vidí podezřelého muže, který vkládá zboží do kočárku. Začal ho sledovat, a to až k hlavnímu vchodu.

„Chytil jsem ho ve dveřích, když už do nich vstupoval. Zastavil jsem kolotoč (dveře), kočárek už byl za čárou, ve dveřích... pak jsem ho trochu natlačil do vrátnice,“ řekl Zoran J. lámanou češtinou. Podle svědka žádná žena s dítětem za zadrženým mužem ke vchodu nepřišla.

To, že mělo k záchytu údajného zloděje dojít přímo v prostoru otočných dveří, potvrdil před soudem i velitel denní směny Jiří K., který situaci sledoval na monitoru ve velíně.

„Kolega ho zadržel přímo u kolotoče, už měl nakročeno do kolotoče s nezaplaceným zbožím, bylo to za pokladní zónou. Kolega ho zastavil, odstrčil ho zpět, aby ho nechytlo křídlo (dveří). Účtenku u sebe neměl. Byl omezen na osobní svobodě do příjezdu policie,“ vypověděl Jiří K.

Zkazili to, tvrdí obžalovaný o GIBS

Operačním důstojníkem byl na místo v rámci hlídky vyslán policista Aleš Č. s kolegyní. „(Libor G.) se mnou chtěl mluvit bokem. Řekl jsem mu, že k tomu nevidím důvod,“ popsal Aleš Č. chování zadrženého.

„To, že policista zmiňuje, že jsem s ním chtěl mluvit o samotě, je pravda. Bylo to jenom z toho důvodu, že jsem se chtěl prokázat, že jsem policista někde bokem a ne před zaměstnanci IKEA, kteří okolo procházeli,“ vysvětloval Libor G.

Když hlídka zjistila, že ostraha obchodního domu chytila policistu, přijel na místo krajský výjezd a pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Libor G. označil případ za „učebnicový příklad zkažené práce“, „fatální selhání“ a „ostudu GIBS“, když inspekce údajně nezajistila „žádné kamery, které by potvrdily jeho nevinu.“

„Mám pocit, že policie zjistila, že vůbec nic nemá. Jeli jsme deset měsíců (od zadržení muže do začátku soudu, pozn. red.) jenom, kdo vydrží déle. Domněnky byly ohnuty v můj neprospěch, z naprosto nejasných důkazů. Myslím, že to vedou ve stylu ‚co ten člověk vydrží’, ať dá výpověď. Podržíme to tak dlouho, aby ho to co nejvíc vytrápilo a sám to vzdal,“ prohlásil obžalovaný muž. Od února je postavený mimo službu a pobírá poloviční plat.

Před soudem v pátek vypovídal jeho kolega. Uvedl, že mu Libor G. nabízel zboží z IKEA za poloviční cenu. „Bylo to tak měsíc před tím incidentem (zadržením v obchodě). V práci mezi řečí padlo, že má v IKEA slevu, myslím, že říkal 50 procent a že šlo o IKEA na Zličíně. Já jsem to nepotřeboval, takže jsme se o tom dál nebavili,“ uvedl policista Luděk T.

„Nikdy jsem mu to nenabízel. Nikdy jsem za ním nepřišel s taškou plnou věcí z IKEA,“ nesouhlasil Libor G.

U soudu sporuje výši způsobené škody a soupis zajištěného zboží s tím, že věci neměl po zadržení pod dohledem.

Za krádež mu v případě prokázání viny hrozí až dva roky vězení. Žalobce policistovi navrhuje peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Původně žádal pro Libora G. i pětiletý zákaz práce u bezpečnostních sborů. Tento návrh vzal ale nyní zpět s tím, že ke krádeži nedošlo při výkonu policejní služby.

Soudce by chtěl vynést rozsudek ještě do konce roku. Pak totiž odchází pracovat jinam. Pokud případ uzavřít nestihne, dostal by věc na stůl některý z jeho kolegů a musel by ji řešit znovu od začátku.