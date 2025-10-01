Policie uzavřela estakádu na Vysočanské, nález u zastávky zkoumá pyrotechnik

Opatření se týkají okolí zastávky MHD Nad Jetelkou, která je poblíž stanice metra Prosek. Na místě jsou všechny složky IZS.
„Je vyznačený bezpečnostní perimetr a ulice je obousměrně uzavřená,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. „Evakuace nařízena nebyla.“
Uzavírka se podle Hrdiny týká úseku od nájezdu z Prosecké ulice až po křižovatku s ulicemi Jandova a Ke Klíčovu. Autobusy MHD kvůli tomu jezdí odklonem.
„Nahoře i dole je policie a otáčí auta. Nejezdí tam vůbec nic. Policisté upozorňují lidi, ať zůstanou doma a nevycházejí,“ popisuje situaci z místa reportér iDNES.cz.
Předmět nyní zkoumá pyrotechnik, který také určí, zda je nebezpečný.
Nálezy munice nejsou v Česku neobvyklé. Minulý týden se u střelnice v olomoucké části Černovír se našlo víc než 750 kilogramů munice. Pyrotechnici menší střelivo z období od první republiky na místě odpálili, větší kusy odvezli k odbornému zlikvidování.
26. září 2025
V hlavním městě zase v červenci na Vltavě plaval dělostřelecký granát. Pyrotechnik ho odvezl k bezpečné likvidaci.
13. července 2025