Policie uzavřela estakádu na Vysočanské, nález u zastávky zkoumá pyrotechnik

  11:46
Policisté obousměrně uzavřeli estakádu na Vysočanské ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny. Předmět zkoumá pyrotechnik.
Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9 kvůli pravděpodobnému nálezu miny....
Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9 kvůli pravděpodobnému nálezu miny. (1. října 2025) | foto: iDNES.cz

Opatření se týkají okolí zastávky MHD Nad Jetelkou, která je poblíž stanice metra Prosek. Na místě jsou všechny složky IZS.

„Je vyznačený bezpečnostní perimetr a ulice je obousměrně uzavřená,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. „Evakuace nařízena nebyla.“

Uzavírka se podle Hrdiny týká úseku od nájezdu z Prosecké ulice až po křižovatku s ulicemi Jandova a Ke Klíčovu. Autobusy MHD kvůli tomu jezdí odklonem.

„Nahoře i dole je policie a otáčí auta. Nejezdí tam vůbec nic. Policisté upozorňují lidi, ať zůstanou doma a nevycházejí,“ popisuje situaci z místa reportér iDNES.cz.

Předmět nyní zkoumá pyrotechnik, který také určí, zda je nebezpečný.

Nálezy munice nejsou v Česku neobvyklé. Minulý týden se u střelnice v olomoucké části Černovír se našlo víc než 750 kilogramů munice. Pyrotechnici menší střelivo z období od první republiky na místě odpálili, větší kusy odvezli k odbornému zlikvidování.

26. září 2025

KRIMI

V hlavním městě zase v červenci na Vltavě plaval dělostřelecký granát. Pyrotechnik ho odvezl k bezpečné likvidaci.

13. července 2025

KRIMI

