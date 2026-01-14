„V ranních hodinách na ulici Chodovská policisté z pohotovostní motorizované jednotky chtěli zkontrolovat vozidlo. Avšak řidič jim nezastavil a začal ujíždět. Takže v průběhu pronásledování policisté použili služební zbraň a prostřelili mu jedno kolo,“ popsal redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
Dodal, že prostřelené kolo řidiče nezastavilo a ujížděl dál. „Posléze vozidlo odstavil a z vozidla utekl. V současné chvíli na místě po něm probíhá pátrání,“ upřesnil Hrdina.
Doplnil, že ve vozidle s uprchlým řidičem cestovali další tři lidé, které policie zajistila. Incident se obešel bez zranění.
