Řidič spěchal s rodící ženou do porodnice, dopolední špičkou je protáhli policisté

Pražští policisté si v pátek dopoledne všimli auta, které na Jižním Městě jelo vyhrazeným jízdním pruhem. Řidiče dojeli, aby se zeptali, jestli se něco neděje.
Ten vysvětlil, že veze ženu do porodnice, protože jí praskla plodová voda. Jelikož byla dopravní špička, rozhodli se vozidlo za použití majáků doprovodit do Porodnice U Apolináře.
Manželé nestihli dojet do porodnice, miminku pomohli na svět muži v uniformách
„Vše nakonec dobře dopadlo od maminky máme informaci, že miminko přišlo v pořádku na svět,“ uvedl mluvčí policistů Jan Daněk.