Tísňová linka 158 měla v Praze výpadky. Nyní už funguje bez omezení

„Aktuálně evidujeme drobné výpadky linky 158 v Praze,“ napsali policisté krátce před 09:00 na sociální síti X. Veřejnost prosili, aby využívala pro tísňová volání linku 112.

O něco později uvedla policie, že lidé se už dovolají díky přesměrování linky do Jihočeského kraje. „Přeliv linky 158 do Jihočeského kraje již funguje, a je tedy možné se dovolat. Stále pracujeme na obnovení plného standardního provozu,“ dodala. To se pak povedlo kolem 10:00.

Aktuálně evidujeme drobné výpadky linky 158 v Praze. Prosím, využívejte pro tísňová volání linku 112. Obnova funkčnosti je pro nás v současnosti priorita a pracujeme na tom.🙏

„U tísňového volání je klíčová zastupitelnost a v případě výpadku u jednoho článku (tj. operačního pracoviště) jej automaticky nahrazuje druhý, a to tak, že to volající nepostřehne. Tímto způsobem se standardně řeší situace, kdy dojde k technickému výpadku či k přetížení linek,“ vysvětlila policie.

Podle informací iDNES.cz byla část policejních služeben v Praze ráno hodinu bez elektřiny. Jednalo se zhruba o dvacet budov.