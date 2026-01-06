Dezorientovaný muž zmizel během vycházky za rodinou, příbuzní se bojí o jeho život

  12:32,  aktualizováno  12:32
Policisté pátrají po sedmapadesátiletém Miroslavu Šepsovi. Dezorientovaný muž, který se v Bohnicích léčí s dlouhodobými poruchami spánku, zmizel v neděli, když byl na vycházce za rodinou. Jeho auto se našlo poblíž nádraží v pražských Satalicích.
Pohřešovaný Miroslav Šeps.
Pohřešovaný Miroslav Šeps. | foto: Archiv

Pohřešovaný muž se ztratil v neděli v podvečer kolem půl šesté. Jde o pacienta psychiatrické nemocnice, který zmizel při vycházce za rodinou. U sebe měl pouze telefon, který je nedostupný.

„Je dezorientovaný a není svému okolí nebezpečný,“ říká jeho snacha.

Podle policie se muž v minulosti pokusil o sebevraždu, je tedy obava o jeho život. Už se také uskutečnila pátrací akce v okolí nádraží Satalice, ta ale nebyla úspěšná.

Pohřešovaný Miroslav Šeps.

Pohřešovaný z Prahy 3 je 175 až 80 centimetrů vysoký hubené postavy. Má hnědé vlasy a modré oči. V bohnické nemocnici se léčí s dlouhodobými poruchami spánku.

V době zmizení měl na sobě zelenou bundu, černé kalhoty a pohorky značky Garmont. U sebe sice má mobilní telefon, ale ten je nedostupný. Podle rodiny by se mohl vydat vlakem směrem na Mělník.

Informace o pohřešovaném může veřejnost volat na policejní linku 158.

