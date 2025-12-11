Hledač kovů našel na dětském hřišti v Praze granát

„V lesoparku v Bohdaleckém lese byl hledačkou nalezen a vykopán předmět, který připomínal granát F-1,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Nalezl ho hledač kovů na dětském hřišti pomocí detektoru.
Předmět následně prohlédl přivolaný pyrotechnik. „Jednalo se o granát, nicméně neměl rozbušku a neměl ani výbušninu, takže byl zneškodněn. Nehrozilo žádné nebezpečí, že by vybuchl,“ doplnil Rybanský. Dodal, že granát byl zajištěn a pyrotechnik ho odvezl.
Do parku vyjeli také hasiči. „Na místě máme dvě cisterny a velícího důstojníka. Policie si vytyčila bezpečný perimetr. My zůstáváme v záloze, kvůli zajištění případné požární ochrany, ale případ si řídí policie a případně pyrotechnik,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Přibližné místo nálezu granátu
