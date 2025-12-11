Hledač kovů našel na dětském hřišti v Praze granát

  15:26,  aktualizováno  15:54
Policisté a hasiči vyjeli dnes odpoledne k nahlášení podezřelého předmětu, které našel hledač kovů na dětském hřišti v Praze na Bohdalci. Pyrotechnik určil, že jde o granát, nicméně bez rizika výbuchu.

„V lesoparku v Bohdaleckém lese byl hledačkou nalezen a vykopán předmět, který připomínal granát F-1,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Nalezl ho hledač kovů na dětském hřišti pomocí detektoru.

Podezřelý předmět na dětském hřišti na Bohdalci (11. prosince 2025)
Předmět následně prohlédl přivolaný pyrotechnik. „Jednalo se o granát, nicméně neměl rozbušku a neměl ani výbušninu, takže byl zneškodněn. Nehrozilo žádné nebezpečí, že by vybuchl,“ doplnil Rybanský. Dodal, že granát byl zajištěn a pyrotechnik ho odvezl.

Do parku vyjeli také hasiči. „Na místě máme dvě cisterny a velícího důstojníka. Policie si vytyčila bezpečný perimetr. My zůstáváme v záloze, kvůli zajištění případné požární ochrany, ale případ si řídí policie a případně pyrotechnik,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Přibližné místo nálezu granátu

Přibližné místo nálezu granátu

