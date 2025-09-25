Okamžitě po oznámení na místo vyrazily nejbližší policejní hlídky, záchranná služba a hasiči ze stanic Sokolská a Strašnice. Policisté museli Italskou ulici uzavřít.
„Hasiči se dostali do bytu a policisté se s třiadvacetiletým cizincem pokoušeli navázat kontakt. Na místo jsme povolali policejního vyjednavače,“ popsala mluvčí pražských policistů Kristýna Zelinková.
Hasiči přímo pod balkonem postavili seskokovou matraci, upřesnil na webu Týdeník policie. Podle jeho inforamcí však mladík následně přelezl na vedlejší balkon a skočil dolů tak, že dopadl mimo matraci.
„Vyjížděli jsme k mladíkovi v kritickém stavu s četnými poraněními,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí záchranářů Jana Poštová. Zraněného museli přivést do umělého spánku. Po zajištění základních životních funkcí jej transportovali do nemocnice.
„Pracujeme s verzí, že se jednalo o pokus o sebevraždu,“ sdělila redakci iDNES.cz Zelinková. Okolnostmi se budou nadále zabývat kriminalisté.