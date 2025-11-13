Jaký otec, takový syn. Policie dopadla dvojici zlodějů, kradli kola i plachetnici

„Otec se synem páchali trestnou činnost minimálně od ledna do června tohoto roku, kdy se dopustili několika desítek vloupání se škodou přesahující jeden milion korun,“ upřesnil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.
Podle něj v případu figuruje přes devadesát poškozených. „Přišli nejen o jízdní kola a příslušenství k nim, nářadí, elektro koloběžku, rybářské a sportovní vybavení, ale i plachetnici a další cenné věci,“ doplnil Rybanský. Nejvyšší hodnotu mezi odcizenými věcmi mělo na zakázku vyrobené silniční kolo v ceně 150 tisíc korun.
„Mimořádně efektivní“
Policisté zjistili, že otec se synem dokázali být mimořádně „efektivní“. Například v březnu se na Zbraslavi během pouhých devadesáti minut vloupali do šesti objektů a odcizili věci v hodnotě čtvrt milionu korun.
Na jejich stopu kriminalisty přivedlo vyhodnocování kamerových záznamů a dalších informací z místa činů. Policie oba muže nakonec zadržela letos v červnu, o případu však informovala až nyní.
K zadržení došlo přímo ve chvíli, kdy si svůj lup nakládali do auta. Zlodějský tandem, ve věku 35 a 59 let, je nyní obviněn z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Hrozí jim několikaleté vězení.
Ani jeden z mužů přitom není v trestné činnosti nováčkem. „Mladší stál před soudem v minulosti již patnáctkrát, zatímco jeho otec dvacetkrát. V současné době si odpykávají trest za jinou majetkovou trestnou činnost,“ uzavřel mluvčí policie.