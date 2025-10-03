Pražské letiště prožívá manévry, ale funguje. Policie i armáda řeší hrozbu drony

„Zásah na místě stále probíhá,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Moravčík.
Provoz není kvůli anonymní výhrůžce drony omezen, uvedla mluvčí pražského letiště Denisa Hejtmánková.
Relevanci informací od anonyma policie nyní vyhodnocuje. „Veškerá opatření, včetně nasazení protidronové ochrany a aktivizaci odstřelovačů, vyhodnocujeme a opatření je čistě preventivní,“ uvedla policie na sociální síti X.
Zanedlouho policie doplnila, že podle volající, anglicky hovořící osoby, by se mělo jednat o vyšší jednotky dronů. Z taktických důvodů nebude sdělovat čas údajného příletu, který zná. „Stále platí, že se jedná o neověřené informace,“ stojí ve tweetu na síti X.
Polici také uvedla, že je připravena okamžitě přijmout opatření související s uzavřením vzdušného prostoru a současně uzavřít všechny příjezdové cesty. „Odstřelovači cizinecké policie ze svých stanovišť sledují potenciální objekty ve vzduchu,“ dodala policie.
Podle informací iDNES.cz policie pracuje spíše s variantou planého poplachu. V tuto chvíli nemá žádný záchyt dronů kdekoliv na území České republiky.
„Jsme ve spojení s armádou, která má ve své výzbroji radary pro přehled vzdušné situace v malých a středních výškách, které jsou na stacionárních vojenských stanovištích. Jde o radary určené k detekci a sledování nízko letících cílů, každý z radarů má dosah až sto kilometrů. Zároveň stále pracujeme s verzí, že jde o anonymní oznámení hrozby,“ uvedl zdroj iDNES.cz, který má informace o současných opatření.
Současně uvedl, že v současné době není přítomnost dronů v prostoru letiště a nejbližšího okolí zatím potvrzena.