Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

  20:14
Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.

Na videu policejní auto driftuje ve sněhu poblíž strahovského stadionu. Redakce iDNES.cz oslovila mluvčí pražské policie Evu Kropáčkovou s prosbou o reakci. Jednáním policistů ve voze se podle ní bude zabývat odbor vnitřní kontroly policie.

Co je driftování

Driftování je styl jízdy, při kterém se řidič snaží vozidlo udržet v řízeném přetáčivém smyku. Při běžném provozu by ale ani ti nejzkušenější řidiči rozhodně záměrně driftovat neměli. Je to nebezpečné nejen pro ostatní účastníky provozu, ale i pro ně. Při smyku nikdy nemůžete mít jistotu, že máte vše pod kontrolou.

„Jednání policie je v tomto případě zcela nepřípustné a neakceptovatelné a budou z něj vyvozeny důsledky,“ řekla pro iDNES.cz policejní mluvčí Kropáčková.

Jenom na Šumavě v okolí Modravy a Železné Rudy rozdala policie tuto zimu za driftování pokuty dohromady za desítky tisíc korun.

