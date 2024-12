Chlapec přišel o zuby, když ho v obličeji pokousal pes. Útok vyšetřuje policie

K incidentu vyjížděli policisté 25. září 2024 do jedné z obcí na Mělnicku, odkud dostali hlášení o dítěti, které pokousal pes. Ten utekl z kotce na pozemku chlapcova kamaráda, když si spolu hráli.

Šestiletého Matouše zvíře zranilo v obličeji a silně krvácel. Policisté mělnické prvosledové hlídky byli na místě jako první a zraněnému chlapci poskytli první pomoc. Do jejich příjezdu se o něj starala matka a majitel psa.

„Běžel přímo na mě. Prokousl mi ještě ucho a také ret. Ukousl mi taky zuby,“ popsal reportérce CNN Prima NEWS chlapec. O část předního chrupu přišel.

Matouš byl podle policistů velmi statečný, komunikoval s nimi, bolest zvládal dobře. Policisté uvedli, že se jej po celou dobu snažili ujišťovat o tom, že vše bude v pořádku, a mluvili na něj, aby se tolik nesoustředil na bolest. „Pořád se na mě koukej, jsi šikovnej kluk. Zvládneme to spolu,“ utěšoval ho policista, který dorazil na místo.

Chlapce čeká zubní náhrada

Hocha si pak do péče převzali zdravotníci, uvedli jej do umělého spánku a letecky transportovali do pražské nemocnice. Podle prvotních prognóz měl zůstat ve špitálu několik týdnů, nakonec byl však už po týdnu propuštěn. A tak policisté mohli splnit slib, že ho nejen potěší návštěvou a dárky, ale také jej odvezou na policejní služebnu, kde si mohl prohlédnout policejní vozidlo.

Podle chlapcovy maminky si Matouš bude nejspíš v budoucnosti muset opatřit zubní náhrady. „V dospělosti mu také udělají náhradu zubů. Je ale skvělé, že přežil,“ uvedla a pochválila zasahující policisty a záchranáře. „Fungovali skvěle, chci jim ještě jednou moc poděkovat,“ dodala.

Případ si převzali mělničtí policisté. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdil pro CNN Prima NEWS mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa. Vyšetřovatelé nyní zjišťují, jak se agresivní pes z kotce dostal.