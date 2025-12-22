Lascivní pózy na kapotě. Žena poškodila policejní vůz, hrozí jí rok vězení

  13:38,  aktualizováno  13:38
Pražští policisté řeší následky chování šestadvacetileté ženy, která jim v noci na neděli poškodila služební vůz v pražské Vodičkové ulici. Na kapotě za povzbuzování své kamarádky předváděla lascivní pózy. Svými kousky způsobila na autě škody za desítky tisíc korun. Vzhledem k jejím předešlým záznamům v policejním rejstříku jí hrozní až roční pobyt ve vězení.
Žena tančila na kapotě policejního auta.
Zvětšit fotografii

Žena tančila na kapotě policejního auta. | foto: Policie ČR

Exhibici na kapotě policejního auta žena předváděla v neděli mezi 3. a 4. hodinou před pasáží Lucerna. Video na internetu sdílela ženina kamarádka, která ji nahrávala a podle záznamu v jejích kouscích hlasitě podporovala.

Šestadvacetiletá žena na kapotě automobilu nejprve klečí, pak se otočí a vyšpulí zadek směrem ke kameře, následně se na kapotu položí a roztáhne nohy. V tu chvíli už tanečnici napomíná blížící se policista se slovy „Neseďte mi na autě.“

Policejní mluvčí Jan Daněk pro redakci iDNES.cz uvedl, že žena svým počínáním způsobila na autě přibližnou škodu ve výši 20 tisíc korun. Policii je navíc známou firmou. Podle Daňka má již žena v rejstříku několik záznamů.

„Případ budeme nyní řešit jako poškození cizí věci. V případě prokázání viny ženě hrozní až roční pobyt za mřížemi,“ uvedl k případě Daněk.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: