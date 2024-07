Zloděj ukradl v obchodě triko a brýle, pak pravým hákem srazil ochranku

„Muž se choval jako běžný zákazník. Prohlížel si vystavené zboží a několik kusů oblečení si vzal ze stojanu do ruky. Následně ho bezpečnostní kamery zachytily, jak si jednu z vybraných věcí, tričko, strká do kapsy a se zbytkem jde do zkušební kabinky. Po jejím opuštění všechny věci vrátil, až na dvě, zmiňované triko a značkové brýle,“ řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Chybějící čipy krátce nato nalezli zaměstnanci a rozhodli se muže před jeho odchodem konfrontovat. Vzniklý spor se podezřelý rozhodl vyřešit po svém a bez jakéhokoliv vysvětlování udeřil zaměstnance ochranky pěstí a s roztrženým trikem uprchl.

„Při útěku z obchodu navíc udeřil zaměstnance, který ho chtěl zadržet, pravým hákem do obličeje. Poté z obchodního centra utekl,“ dodal Rybanský.

Policie vyzývá i veřejnost, aby v případě jakýchkoliv informací o muži, jenž hovoří lámanou češtinou, kontaktovala linku 158. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí několikaleté vězení.