Místo Hlubučka ex-radní Plamínková? Pro ODS a ANO je kontroverzní

No snad to není ta paní radní hl.m.Prahy Plamínková co tady pobíhala po předvolebních setkáních STAN s pánem s Transparenci International a vedla jak jinak než agresivní a nactiutrhačskou kampaň. Pán s TI se už nikdy neozval, chtěli jsme mu předat doklady o těch lžích a poukázat na možnou korupci. Snad to není ta samá radní co se radí s Polčákem a jeho kámošem od Krejčíře Redlem. Proboha snad to není ta paní Plamínková co chce odvolat ředitele PRE distribuce a po poradě s hochy ho nahradit tanečnicí u tyče ze Slovenska resp. ze slovenského ROSATOMU. Ale je to ONA