Cestující v Praze mají problém s kupony v mobilu, někdy se neaktivují

„Koupil jsem si roční Lítačku přes aplikaci, všechno prošlo a svítilo zeleně. Za necelou hodinu mě zastavil revizor a při kontrole mu to svítilo červeně, údajně se mu to nepropsalo. Byl to prý můj problém, protože mám počkat hodinu, než nastoupím do MHD,“ psal nedávno na sociální síti organizátora pražské veřejné dopravy Ropid cestující Martin.

Podle dopravního podniku jsou tyto případy výjimečné, komentáře na internetu však ukazují na další desítky případů, kde se „digitální svět“ střetl s realitou.

Vůle k ověření byla nulová

Propis kuponů do zařízení revizora totiž na rozdíl od jednorázových jízdenek probíhá minimálně 15 minut, šedesát minut je pak technologická rezerva. „Je to dáno synchronizačními časy databáze (takzvaném whitelistu, pozn. red.), kterou má revizor v kontrolním zařízení,“ vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Revizor má navíc možnost provést online dotaz, takže uvidí i kupon starý minutu, je-li na signálu. Pokutu ale výše zmíněný cestující platit musel. V tomto případě šlo „jen“ o padesát korun, protože se podle slov dopravce neprokázal platným průkazem. „V naprosté většině případů je chyba spíše na straně cestujícího,“ uvádí mluvčí.

Mnohdy však pasažérům nejde o pokutu samotnou, ale hlavně o princip.

„Vůle cokoli ověřit byla nulová,“ zakončil konverzaci cestující a dočkal se mnoha podporujících komentářů od lidí s podobnou zkušeností.

Mobil se také na rozdíl od karty či papíru může vybít. Od roku 2019 tak s sebou revizoři preventivně nosí také záložní zdroje na nabití telefonů. Ani ty však nepomáhají stoprocentně.

„Revizor mě na platném ročním kuponu obral o hodinu času a padesát korun, protože nebyl schopen počkat třicet sekund než se zapne vybitý telefon napojený na powerbanku,“ líčí další z příběhů uživatel na Twitteru.

Zachránit se v tomto případě může pasažér pouze tehdy, když ještě před úplným vybitím přístroje stihne z aplikace přenést kupon na jiný identifikátor, který má u sebe, třeba na platební kartu.

Papír levnější než SMS

Jedním z ukázkových příkladů, kdy papír stále „vede“ nad chytřejším telefonem, je nákup SMS jízdenky. Ta je dle nového tarifu PID platném od léta o korunu dražší než ta papírová. V tomto případě však nejde o drahé technologie.

„SMS jízdenky bohužel nesou poměrně velkou marži soukromému provozovateli,“ vysvětluje mluvčí Ropidu Filip Drápal a doplňuje, že lístky v aplikaci PID Lítačka nakoupí Pražané za stejnou cenu jako ty klasické papírové.

„Aktuálně má mobilní aplikaci jako identifikátor v pražské dopravě téměř 188 tisíc lidí.“ Filip Drápal, mluvčí ROPID

Trend využívání aplikace místo kuponu či jízdenek je rostoucí. Aktuálně ji má nainstalovanou a jako identifikátor ji používá téměř 188 tisíc lidí. „To je asi 21 procent těch, kteří mají aktuálně platný elektronický kupon,“ vysvětluje Drápal.

Zastropované jízdné

Již během března bude v aplikaci také nová funkce denního zastropování jízdného pro Prahu. „Cestující, kteří v rámci aplikace kupují jednorázové jízdenky na 30 či 90 minut, denně nezaplatí více, než je cena celodenní jízdenky,“ potvrdila MF DNES Jana Buraňová, mluvčí městské společnosti OICT, která aplikaci provozuje.

Že žádný systém není bez chyb, ukázala i situace zkraje letošního roku. Příliš dlouhá odezva aplikace PID Lítačka způsobila, že si lidé nevědomky koupili kupon duplicitně. Správce Lítačky jim po e-mailové žádosti peníze postupně vracel, nejrychlejší cesta však byla ta osobní.

„Pokud mají cestující zájem o co nejrychlejší vyřízení svého požadavku, mohou navštívit Centrální dispečink dopravního podniku v ulici Na Bojišti,“ psal tehdy na svém webu PID.