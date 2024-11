Krvavá potyčka v baru. Otevřel dveře a vrazil mi nůž do hlavy, popsal muž

Trestní senát se zabývá incidentem, který se odehrál v degustačním baru v ulici U Santošky loni dvě hodiny před Štědrým dnem. Čtyřiadvacetiletý Michal Klapka tam tehdy strávil celé odpoledne i večer, kdy už měl v sobě asi osm piv a několik panáků.

„Obtěžoval všechny hosty, slovně je napadal. Nikdo se s ním nechtěl bavit. Lidi chodili za barmankou, jelikož ho znala, aby mu řekla, ať odejde,“ vzpomínal pětatřicetiletý Pavel B., který tam tehdy přišel pozdravit kamarády. Kvůli zdravotním problémům s močovými cestami alkohol nepil, měl jen čaj.

Když barmanka na naléhání hostů Klapku požádala, aby šel domů, začal prý být agresivní. „Zapojili se do toho všichni zúčastnění. Říkali mu, že ho tam nikdo nechce. Přišel k nám se slovy, jestli si to chceme vyřídit venku. Strčil do kamaráda. Vstal jsem, vzal jsem ho za ramena a chtěl jsem mu říct, ať odejde. V tu chvíli začaly z jeho strany lítat pěsti. Ocitli jsme se v chumlu, připojili se i ostatní a nějak jsme ho vyvedli ven, přičemž se zbourala půlka hospody, protože se chtěl pořád prát,“ pokračoval Pavel B.

„Šla jsem za ním ven. Měl nějaké sebedestruktivní sklony... po tom, co mu umřel bratr. Ukázal mi pořezanou ruku,“ popsala barmanka. Mladík před ní vytáhl kapesní nůž a řekl, že si ji klidně pořeže znovu. Promluvila mu do duše, takže se to vypadalo, že se zklidnil a jde domů.

„Začal odcházet a pak se zničehonic rozběhl směrem k baru. Říkal: Já je zabiju, já je zabiju. Běžela jsem taky dovnitř, chtěla jsem vzít klíče a zamknout. Myslela jsem, že to tam bude ničit, že se bude prát,“ líčila svědkyně.

Někdo z baru si všiml, že se Klapka vrací, a upozornil ostatní. Pavel B. seděl nejblíž u vstupních dveří. „Viděl jsem, že jde dovnitř. Byl vzteklej, agresivní. Jak otevřel dveře, tak jsem ho chtěl vykopnout ven. To se mi nepovedlo. Dostal jsem ránu, myslel jsem, že pěstí. Nahrnul jsem se na něj, vypadli jsme před hospodu. Tam jsem ho zaklekl a v tu chvíli mi začalo téct strašně moc krve,“ vypověděl poškozený muž.

Útočil bez důvodu, míní žalobkyně

Toho, že má Klapka v ruce nůž, si prý všiml, až když mu přišel před bar na pomoc kamarád. Podle státní zástupkyně Taťány Prici útočil agresor kapesní zbraní s čepelí o délce sedm centimetrů.

„Bezdůvodně a překvapivě zcela nepřiměřeným způsobem napadl poškozeného Pavla B. tak, že na něj zaútočil tímto nožem, který svíral v ruce, přičemž směřoval na hlavu poškozeného, a velkou intenzitou jej bodl do oblasti levého spánku,“ uvádí v obžalobě. Mladíka viní z výtržnictví a promyšleného pokusu o vraždu, kde je sazba od dvanácti do dvaceti let vězení.

Podle Pavla B. bodl Klapka bez varování. „Otevřel dveře (baru) a první, co udělal, tak mi narazil nůž do hlavy,“ shrnul poškozený.

Obžalovaný mladík tvrdí, že si z útoku nic nepamatuje. „Mám úplný černo. Fakt toho moc lituju, brečím a nechápu,“ napsal o dva dny později na sociální síti barmance, které se zároveň omlouval. Dopisem se pak omluvil i pobodanému muži.

Pavel B. si zpočátku myslel, že ho Klapka nožem je škrábl. Až v nemocnici se dozvěděl, že ostří zbraně proniklo spánkem do mozku.

Popsal, že ho po útoku dlouhodobě trápily bolesti hlavy, měl chvilkové náběhy na mdloby, problémy s řečí, když se při mluvení zadrhával, třásly se mu ruce. S některými zdravotními problémy se například při své profesi truhláře potýká dodnes.

Hlavní líčení je zatím nařízeno do středy. Pokud soud vyslechne všechny předvolané svědky a znalce, mohl by v polovině týdne zaznít rozsudek.