Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

  16:58,  aktualizováno  16:58
Pondělní ráno v Příbrami poznamenal krvavý konflikt mezi mladou ženou a mužem sdílejícími společnou domácnost. Třiadvacetiletá žena tam v jednom z bytů zaútočila nožem na stejně starého muže a způsobila mu poranění na krku. Kriminalisté už útočnici obvinili z pokusu o vraždu a čeká na rozhodnutí o vazbě.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

K incidentu došlo v pondělí 12. ledna kolem osmé hodiny ráno. Na místo okamžitě vyrazily hlídky policie i záchranáři. Podezřelou ženu policisté zadrželi přímo na místě činu a následně ji převezli k výslechu. Vzhledem k závažnosti skutku si vyšetřování převzali středočeští krajští kriminalisté.

„Přítomní policisté podezřelou na místě zadrželi a převezli na policejní služebnu k dalším úkonům. Žena již byla obviněna ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Kriminalisté zároveň podali podnět k jejímu vzetí do vazby,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa. V případě prokázání viny hrozí ženě 12 až 20 let vězení.

„Co přesně za brutálním útokem stálo a jaký byl motiv mladé ženy, zůstává v tuto chvíli předmětem vyšetřování,“ doplnil Truxa.

„Zraněný muž utrpěl bodné poranění v oblasti krku a byl transportován do nemocnice v Příbrami,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Středočeského kraje Monika Nováková. Policie, ani záchranná služba zatím bližší informace o jeho aktuálním zdravotním stavu neposkytla.

