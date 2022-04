Lidé se naposledy rozloučili s učitelem, kterého zabil jeho student mačetou

„Byl to pedagog s velkým P, náhradu za něj budeme hledat těžko,“ řekl ředitel webu Expres.cz poté, co do krematoria přišel. Samotný obřad začal krátce po jedné hodině. Lidé k rakvi učitele přinesli nespočet květin a věnců. Nechyběla fotografie zesnulého, na které cvičí jógu. Té se věnoval desítky let.

Tragická událost se stala 31. března na Středním odborném učilišti Ohradní v Praze 4. Tam pachatel zaútočil před polednem mačetou na učitele, kdy byl o přestávce před obědem sám ve svém kabinetu. Přivolaní záchranáři už napadenému nedokázali pomoci, zraněním na místě podlehl. Útočník ze školy utekl.

Devatenáctiletého mladíka, který skončil ve vazbě, pak zadrželi policisté po hodině od útoku v osadě Jarov u Dolních Břežan. Seděl v autě na místě spolujezdce. Při zadržení měl u sebe nůž.

Předpokládaným motivem útoku byl podle policistů spor mezi podezřelým a zavražděným pedagogem. Mladík zřejmě neunesl studijní neúspěchy v předmětu, který zavražděný Jan K. vyučoval.

Se studentem podezřelým ze spáchání útoku podle ředitele školy Karla Dvořáka nikdy nebyly problémy. Podle jedné z učitelek studoval hoch s vyznamenáním a loni dostal i pochvalu za vzornou docházku do školy. Mladíka policisté obvinili z vraždy, hrozí mu 12 až 20 let vězení.