Paláce, věže i malebné zámky. Slavné české pohádky se točily v Praze a okolí

Mezi nejkrásnější renesanční stavby druhé poloviny 16. století patří bezesporu Martinický palác na Hradčanském náměstí v Praze. Kuriózní je jeho prostorové rozvržení, které se shoduje s uspořádáním Královského paláce na Pražském hradě, ale v polovičním měřítku.

Před devíti lety zde režisér Karel Janák natočil velkou část záběrů z pohádky Princezna a písař. Například z balkonu Martinického paláce vyhlíží princezna Amálka (Monika Timková) a její komtesy příjezd kupce s látkami. Písař Janek (Matouš Ruml) na nádvoří šermuje při výcviku. Natáčely se zde i záběry z princezniny komnaty, učebny písařů či královské pokladnice.

Panorama Prahy s jejími mosty.

Panorama s pražskými mosty se zase objevilo v pohádce Micimutr (2011). Stejnojmennou čarodějnici, která pomůže loutkáři Vítkovi (Ondřeji Novákovi) přemoct draka a zachránit princeznu (Mariku Šoposkou), si v ní zahrála Libuše Šafránková. Pro pohádkovou Popelku to byla jedna z posledních velkých rolí.

Kromě pražských mostů se v Micimutr objevily ještě další záběry z Prahy – například Mostecké věže, kolem níž běžela černá kočka čarodějky, Dražického ulice na Malé Straně či dvůr domu v Míšeňské ulici číslo 6, kde se snažila Micimutr kočku odchytit.

V Průhonicích vyrůstali bratři z pohádky Třetí princ

Kvůli natáčení pohádek se filmaři také rádi vracejí do Průhonic. Vyrůstali tady dva bratři z pohádky Třetí princ a ve zdejším zámku se cvičili v šermu a jízdě na koni. Bydlely tady i princezna Angelína a Adélka v populární pohádce S čerty nejsou žerty a v parku se proháněly kolem jezírka.

Vznikaly tady i pohádky jako Kouzelný měšec, Koloběžka první nebo Ať přiletí čáp, královno!. Pokud se sem vydáte, park je v zimě přístupný denně od 8 do 17 hodin a od 10 do 17 hodin se můžete zahřát ve zdejší kavárně.

Právě ve Středočeském kraji pak najdete ty nejdrsnější podzemní jeskyně, v nichž se proháněli filmoví čerti, i nebesky půvabná místa, kde oslnivě zazářili herci coby andělé, hvězdy či jiné nebeské úkazy.

Natáčely se zde i záběry jedné z nejstarších pohádek Princezny se zlatou hvězdou. Nádvoří, na něž přijíždí král Kazisvět, je v Průhonicích. A zámkem prince Radovana je Kokořín.

Středočeský kraj dokonale ladí s pohádkovými příběhy a nabízí pestrou škálu míst a zákoutí vhodných k natáčení.

Kromě hradů a zámků si filmaři oblíbili také středočeské skanzeny. Do toho v Kouřimi se vracejí opakovaně. V roce 1993 tady natáčeli Nesmrtelnou tetu. O rok později pohádku Jak si zasloužit princeznu, pak Kouzla králů (2008), Peklo s princeznou (2009) a rovněž Tajemství staré bambitky (2011). Z ní tady najdete chalupu hrnčíře a loupežníka Karaby, která se objevila i v Nesmrtelné tetě a v Pekle s princeznou.

Do skanzenu v Kouřimi se můžete podívat do 30. prosince mezi 10. až 16. hodinou. Při prohlídce se seznámíte s obyčeji, které se dodržovaly na českém venkově od začátku prosince do Tří králů.

Při natáčení Tajemství staré bambitky 2 se filmaři vrátili do skanzenu Kouřim, ale využili také interiéry a okolí zámku Mníšek pod Brdy. Právě v zámku se 31. prosince od 11 hodin a 1. ledna od 14.15 hodin konají Pohádkové prohlídky pro děti od tří do devíti let.

Komtesa je při nich provede arkádovou chodbou až do místnosti připomínající filmový příběh Tajemství staré bambitky 2. Návštěvníci uvidí také trpaslíky se Sněhurkou a další pohádkové postavy.

Jedním z nejpohádkovějších středočeských hradů je ale určitě Křivoklát. Na jeho prvním nádvoří se v pohádce Anděl Páně odehrává trh. V pohádkové komedii Tři veteráni přes něj projíždějí Servác, Pankrác a Bimbác, když se posledně jmenovaný jede ucházet o ruku půvabné princezny Bosany. V obou filmech se objevují i záběry natočené v hradním vězení a na druhém nádvoří.

Na Křivoklátu se natáčela rovněž filmová verze Šípkové Růženky Jak se budí princezny a dále pohádky Třetí princ, Jak si zasloužit princeznu, Honza málem králem, Škola princů nebo jeden z nejoblíbenějších českých televizních muzikálů Noc na Karlštejně.

V něm Jana Brejchová coby královna Eliška shlíží z ochozu na kejklíře na druhém nádvoří. Téměř stejný záběr je i v pohádce Třetí princ. Tentokrát ale na ochozu stojí kejklíři.

Na Křivoklátu se od roku 1946 natáčelo více než šedesát filmů, většinou pohádky.

Křivoklát je pro návštěvníky v těchto dnech přístupný až do 31. prosince,a to od 10 do 15 hodin. Při prohlídkách se zájemci podívají na druhé nádvoří, do stříbrnice, vězení a hladomorny, kaple, Rytířského i Královského sálu nebo obrazárny.

Jednu z nejnovějších pohádek O vánoční hvězdě (2020) natáčel režisér Karel Janák v zasněžených slovenských Tatrách a na středočeských zámcích Žleby a Kačina.

Kačinu filmaři proměnili na nebeský palác se středobodem v kruhové knihovně. Z něj každou noc zářili pod taktovkou Měsíce (Martina Huby) hvězda Denička (Tereza Ramba) s oslnivým a sebestředným snoubencem Siriem (Ondřejem Sokolem), žárlivou a intrikánskou Proximou (Aňou Geislerovou) a dalšími. Na svátečně vyzdobenou Kačinu můžete zavítat do 31. prosince od 10 do 16 hodin a ve stejný čas ještě 2. ledna.