Během tří týdnů vylákala z invalidy přes milion, soud jí zmírnil trest

Zítra ve věznici ve Světlé nad Sázavou oslaví 29. narozeniny. Desetkrát trestaná Mária Biháryová se narodila ve Znojmě, trvalé bydliště má v Brně.



Loni v lednu ji zaujal inzerát v Annonci, v němž šestapadesátiletý invalidní důchodce Vladimír, epileptik, hledal partnerku. Muže kontaktovala a řekla mu, že se jmenuje Šárka Řeháčková. K němu domů, do bytu v Praze 9, ji dovezl „bratr Pepa“. Ještě ten den – 12. ledna – tam zůstala bydlet.



Nezaměstnaná a zadlužená žena pak po různými záminkami lákala z Vladimíra peníze. Nejprve si vymyslela, že „bratr Pepa“ havaroval a potřebuje půjčit na opravu vozidla. Invalidní muž šel do spořitelny, vybral 150 tisíc korun a Biháryové je předal. Pro hotovost si přijel její známý „Jirka“.

S další smyšlenkou přišla o dva dny později. Vladimírovi řekla, že „Pepa“ při nehodě zranil ženu, která chce vysoké odškodnění. Muž proto znovu zamířil do záložny a z účtu vyzvedl 240 tisíc.



Foto z databáze hledaných osob (duben 2019)

Poté se měl stav zraněné ženy prudce zhoršit, Vladimír proto přinesl ze spořitelny 440 tisíc. Šlo to dál a na začátku února byl invalida chudší o 1,3 milionu korun. Víc už na účtu neměl.



V té době se spojil se svou sestřenicí, advokátkou, a Biháryová vycítila nebezpečí. Z bytu zmizela, ještě před tím ale stačila muži vybrat jeho skrýš v ložnici, v níž měl uschovanou hotovost. Našla tam 27 tisíc korun.



Policie následně vyhlásila po ženě pátrání. K usvědčení pachatelky pomohla i použitá hygienická vložka, kterou Vladimír předal policistům a na níž byla její DNA. Zadrženou Biháryovou také správně označil při rekognici na fotografii.



Recidivistka se k podvodu doznala. „Velmi lituji toho, co se stalo,“ prohlásila dnes před soudem. Podle obhájce ji její dva známí „Pepa“ a „Jirka“ vydírali. Hrozili prý, že ublíží jejím dětem. Všechny peníze, které z Vladimíra vylákala, jim údajně předala. Tyto muže se dodnes nepodařilo ztotožnit.

Soudy této obhajobě neuvěřily. „Pokud by byla skutečně nějakým způsobem vykořisťována a nucena k té trestné činnosti, měla možnost to oznámit. Pochybujeme, že po celou dobu, kdy žila u poškozeného, ji ti dva muži hlídali,“ uvedl předseda odvolacího senátu Dušan Paška.

Odsouzená Mária Biháryová u Městského soudu v Praze (9. 3. 2020)

Obvodní soud pro Prahu 9 vyměřil loni Biháryové souhrnný trest ve výši 5,5 roku. Zahrnoval i dřívější loupež, kterou žena spáchala v Brně. Nyní, u odvolacího soudu, žádal její advokát snížení trestu na dva a čtvrt roku. Senát mu vyhověl, i když ne tak výrazně, jak obhájce chtěl.



Biháryová dostala o dva roky méně. Pravomocný verdikt za podvod, krádež a loupež zní: 3,5 roku.



„V současné době vykonává tři tresty v celkové výměře sedmi roků. Pokud by vykonávala další trest v trvání pěti a půl roku, tak by to bylo celkem 12,5 roku a takový trest se nám jeví jako nepřiměřeně přísný. Nemá cenu ty tresty kumulovat,“ vysvětlil předseda senátu Dušan Paška.



Mária Biháryová má podvedenému invalidovi uhradit způsobenou škodu. Věznici by měla opustit v roce 2030.