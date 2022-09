Historická loděnice v Podolí slaví 110 let. Zájemce zve na prohlídku

Jachtaři nabízí prohlídku celodřevěné třípatrové loděnice, kde se nachází historické šatny, klubovna a další prostory, které využívali Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Werich a další významné postavy veřejného života první republiky.

Návštěvníci budou mít příležitost projet se na prámu nebo si opéct buřty. Jachtaři svůj areál otevřou veřejnosti v pondělí 19. září od 14 do 18 hodin a v úterý 20. září od 16 do 20 hodin.

Zajímavostí bude nahlédnout do bytu Josefa Rösslera-Ořovského, který Český yacht klub založil a který se stal průkopníkem v několika dalších sportech. Lyžoval a přivezl do českých zemí první kánoe, takže stál u zrodu fenoménu českého vodáctví. Jeho byt, který se nachází v historické budově, je v původní podobě, tak jak ho on sám používal.

Český yacht klub je nejstarší organizace svého druhu v České republice a v současnosti se zaměřuje na výchovu mladých talentů. Jeho budovu často využívali filmaři. Točil se zde například filmy Vrchní prchni, Fair-play nebo Zátopek.