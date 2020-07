Oprava podchodu na Budějovické se odkládá, lidé dál chodí provizoriem

Měsíc po tragickém pádu Trojské lávky magistrát v lednu roku 2018 dočasně uzavřel i jinou betonovou konstrukci, které také hrozilo zřícení. Chátrající podchod u jižního výstupu ze stanice metra Budějovická v Praze 4, kudy denně procházely tisíce lidí, se sice později znovu částečně otevřel, na zahájení nutné rekonstrukce ale čeká dodnes.

A den, kdy budou tisíce lidí procházet důstojnějším místem, se odsouvá na přelom let 2021 až 2022.



Přitom ještě loni v listopadu se Praha dohodla s vlastníky navazujících objektů na majetkoprávním vypořádání, které cestu k opravám odblokovalo.

Všechny strany se tehdy shodly, že jediným majitelem podchodu a přilehlé terasy je magistrát, který bezpečný průchod zajistí. O následný provoz a údržbu by se pak starali i ostatní vlastníci z okolí, mezi které patří Dům bytové kultury (DBK) nebo Česká spořitelna.

Podle posledních veřejných vyjádření představitelů magistrátu měly práce začít do konce roku 2019 a v průběhu letošního roku mělo být kompletně hotovo. Jenže původní projekt obnovy ještě z dob minulého vedení magistrátu, jehož součástí bylo i rozpracované výběrové řízení na dodavatele stavby, současná koalice nechala upravit. A příprava toho nového se pak protáhla až do letošního jara.

„Nový projekt vznikl na základě poslední dohody se všemi dotčenými subjekty,“ hájí nutnost jeho vypracování radní Prahy pro majetek Jana Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). A oproti původnímu plánu se měl také celkově snížit rozsah prováděných prací. „Předpokládaná hodnota zakázky je nyní do 40 milionů korun,“ doplňuje.

Nové výběrové řízení

V souvislosti s tím museli magistrátní úředníci v posledních týdnech řešit, jestli bude možné navázat se současným projektem na původní výběrové řízení na stavební firmu a dokončit jej. Nyní už je jasné, že to nepůjde. Hlavní město tak bylo nuceno vyhlásit celou soutěž znovu.

„Rekonstrukce nezačala kvůli novému výběrovému řízení, které muselo být vypsáno s ohledem na změny technického řešení opravy stávající konstrukce a snížení výše investice,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Právě toto zjištění je aktuálně největší komplikaci pro co nejrychlejší obnovu podchodu. Podle Hofmana nynější časový harmonogram počítá s tím, že by stavba měla být zahájena v jarních měsících příštího roku. Oprava a zajištění celé betonové konstrukce bude trvat zhruba devět měsíců. Hotovo by v takovém případě bylo až na přelomu let 2021 a 2022.

Další zdržení už ale odmítá vedení sousedního DBK, kterému více než dvouleté provizorium komplikuje podnikání. Hlavním problémem je pro ně omezený průchod i nedůstojné prostředí. „Samozřejmě se už dávno mělo začít. Jsem rozčarovaný z toho, že se magistrátu stále nedaří zahájit opravy,“ říká ředitel společnosti DBK Miroslav Velfl s tím, že další průtahy už jsou pro ně nepřijatelné.

Přitom poukazuje na to, že už se podařilo vyřešit nejsložitější bod, kterým byla vzájemná dohoda mezi Prahou a všemi soukromými vlastníky z okolních objektů. „Byli jsme schopni se s magistrátem domluvit na všech věcech, dodali jsme potřebné souhlasy a bylo vydáno stavební povolení. Teď už není právní ani jiná překážka, která by bránila začít s opravami,“ podivuje se nad dalšími průtahy ředitel DBK.

Bez oprav od roku 1977

Hlavní město kvůli havarijnímu stavu a bezpečnosti lidí zcela uzavřelo pasáž předloni 22. ledna. Až po dalších deseti měsících nechalo alespoň stropní část podepřít vzpěrami, které jsou u východu z metra dosud, a prostor se v provizorním režimu znovu otevřel veřejnosti.

Prostranství u metra Budějovická je centrálním bodem Prahy 4, která je s více než 130 tisíci obyvateli největší městskou částí v metropoli. Právě téměř roční uzavírka jednoho ze dvou výstupů s navazující pasáží značně komplikovala a dosud částečně komplikuje život především místním obyvatelům, kteří tudy procházejí na polikliniku, k nedalekému sídlišti, na úřad radnice nebo do sousedního obchodního domu.

Magistrát původně plánoval chátrající konstrukci zbourat, jenže demolice a následná stavba by se podle odhadů prodražila až na 100 milionů korun. Poté město také neúspěšně vyjednávalo o možném odprodeji obchodnímu centru DBK. Až nakonec strany uzavřely dohodu, že místo opraví magistrát.

Podchod byl postaven už v roce 1977, avšak od začátku jej nikdo neudržoval. Stavba totiž právně neměla vlastníka. Teprve v roce 2013 úředníci radnice Prahy 4 rozhodli, že majitelem je hlavní město. Havarijní stav je známý od roku 2010, kdy se jako hlavní problém ukázalo zatékání do konstrukce.