Ztracenou seniorku hledal i vrtulník, o půlnoci ji našli zraněnou za benzinkou

U remízku za pražskou benzínovou čerpací stanicí u dálnice D11 našli o půlnoci ležet seniorku. Žena byla zraněná a podchlazená. Policisté ženu po setmění hledali několik hodin a do pátrání se zapojil i vrtulník s termovizí.

„Na policejní služebnu v Kyjích osmdesátiletý muž, který oznámil pohřešování své ženy. Policistům uvedl, že ráno odešel z jejich trvalého bydliště v Praze 9 a když se vrátil, manželku již doma nenašel,“ vylíčila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost se stala v polovině září, policisté o ní informovali až nyní.

Vzhledem k tomu, že je žena stále velmi aktivní a často chodí na procházky k nedaleké rozhledně, rybníkům a do místních parků, její pohřešování nahlásil partner až kolem 20. hodiny. Na základě lokalizace jejího mobilu začaly desítky policistů propátrávat oblast Horních Počernic a okolí.

„Vzhledem k tomu, že se blížila tma a jednalo se z části o nepřístupný terén bez zpevněných cest, byl na místo vyslán i policejní vrtulník. Pilot s celou svou osádkou za pomoci termovize propátral určenou oblast a nejbližší okolí, nicméně se jim nepodařilo ženu vypátrat,“ popsala mluvčí.

Po několika hodinách se jedna z hlídek rozhodla začít pátrat i mimo vymezenou oblast. „Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy III se nehodlali vzdát, díky tomu se jim minutu po půl dvanácté v noci podařilo seniorku nalézt u zalesněného remízku za benzínovou čerpací stanicí na dálnici D11,“ vylíčila Kropáčová.

Žena ležela na zemi, měla poraněnou nohu a byla podchlazená. „Policisté ji zvedli ze země, okamžitě jí zajistili tepelný komfort a na místo přivolali rychlou záchranou službu, která seniorku převezla do nemocnice,“ uzavřela mluvčí.

