V Praze stojí ve frontách na testy stovky lidí, dnešní kapacita je vyčerpaná

Odběrové stany budou na třech místech v Praze otevřené od 10 do 20 hodin po dobu minimálně jednoho týdne.

Zájem veřejnosti je dnes mimořádný, lidé u odběrových míst v Praze stojí ve frontách už od rána. Krátce po čtvrt na 11 přišla informace, že dnešní kapacita už je vyčerpaná.



Na odběrovém místě na náměstí Míru se začaly fronty tvořit před osmou hodinou ráno. Otestovat se přišlo více než tři sta lidí, kteří byli rozděleni do tří front. Kvůli nezvládnuté organizaci se začalo se čtyřicetiminutovým zpožděním.



Podle zjištění iDNES.cz stihnou pracovníci otestovat za hodinu přibližně padesát lidí.



Český statistický úřad zve na testy vybrané lidi, ale do studie se mohou zapojit i dobrovolníci ve věku od 18 do 89 let bez příznaků nemoci covid-19. S sebou by měli mít kartu zdravotního pojištění a doklad totožnosti.



Plošné testování se koná i na dalších místech v republice. Už během dopoledne byla naplněna kapacita ve stanu v Brně na Moravském náměstí.



VIDEO: Vojtěch a Prymula: zájem lidí o testování je obrovský, fronty jsou ale zbytečné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Chci poprosit zájemce o účast ve studii, aby návštěvu odložili na další dny. Moji kolegové se pokusí do zítřka připravit objednávkový systém, aby to bylo možné lépe řídit. Nečekali jsme, že bude o prevenci až tak velký zájem,“ řekl dnes ráno na tiskové konferenci šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.



Testování probíhá formou rychlotestu, kdy se odebere krev z bříška prstu a do 20 až 30 minut by měl být znám výsledek.



Pro zájemce o účast ve studii ve věku od 18 do 59 let jsou určené stany na Náměstí Míru a v Zítkových sadech.

Pro seniory nad 60 let je kvůli bezpečnosti určen stan umístěný v Kateřinské zahradě, který bude pro ně otevřený od 10 do 15 hodin. Následně bude vstup umožněn pouze dětem do 18 let. Účastnit se mohou i cizinci žijící v Česku trvale či přechodně.

Plošného testování se nemohou účastnit lidé, kteří už měli pozitivní test na covid-19.



Necháte se dobrovolně otestovat na přítomnost koronaviru? celkem hlasů: 2712

Podrobné informace k průběhu plošného testování naleznete na webu ministerstva zdravotnictví nebo na infolince 1212.



Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Při plošném testování bude včetně Prahy vyšetřeno až 27 tisíc lidí z Brna a okolí, Litoměřic, Olomouce a okolí, Litovle a Uničova.



Studie založená na testování má ukázat, jaký podíl obyvatel různých regionů už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu. Výsledky by mohly být na začátku května.