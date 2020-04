Zchátralý terminál Černý Most čeká obnova, postup zdržely majetkové spory

Ve směru od východu je vstupní branou do Prahy – na autobusový terminál Černý Most v běžném provozu každý den dorazí desítky autobusů ze středních, severních i východních Čech. Kromě toho jej ale denně využívají i tisíce obyvatel ze zdejšího sídliště. Přesto je dlouhodobě ostudou města a postupně se rozpadá.



Terminál přitom vznikl teprve v roce 1998 jako součást stanice metra při prodloužení linky B a nikdy nebyl podle původních plánů zcela dostavěn. Paradoxně ještě dříve, než získá svoji definitivní podobu, čeká jej částečná demolice.

Počítá s ní totiž zadání koncepční studie, jejímž vytvořením v úterý rada hlavního města pověřila Institut plánování a rozvoje (IPR).

„Je to jedno z nejhorších míst v Praze. Dlouho se tam řešily majetkoprávní vztahy a teprve nyní je možné přistoupit ke studii, která naznačí další vývoj jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu,“ slibuje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

Funkční a moderní podoba

Cílem je zanedbaný objekt autobusového nádraží s několika nástupišti zabezpečit a obnovit do funkční a moderní podoby. „Předpokládáme, že koncepční studie by měla být kompletně hotová do jednoho roku,“ prohlašuje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Poté by mělo dojít k prvním viditelným úpravám.

Některé konkrétní návrhy jsou už součástí včera schváleného zadání. Mezi ty krátkodobé, jež mohou vzniknout během příštích dvou let, patří výměna dlažby, odvodnění jižního předprostoru, rekonstrukce osvětlení, doplnění orientačních tabulí, vyčištění všech ploch a stěn nebo obnova zeleně a mobiliáře.

Právě třeba laviček a odpadkových košů je v prostorech terminálu hned několik různých druhů, z nichž jsou navíc některé umístěny nevhodně. V roce 2021 by zde také měla vzniknout moderní úschovna zavazadel a kol a magistrát počítá i s tím, že nově jmenuje správce terminálu, který bude na jeho stav dohlížet a řešit problémy.

Mezi dlouhodobé projekty, které mohou vzniknout v příštích pěti až deseti letech, se řadí výstavba nové mostní konstrukce nebo například možnost kompletně zastřešit celý terminál.

Technická správa komunikací (TSK), která loni kompletně celý areál převzala, už provedla diagnostiku stavu konstrukcí terminálu a navrhla částečnou demolici. „Bourání ramp patří mezi opatření, na která může dojít už v průběhu příštího roku,“ říká Scheinherr.

Po obnově volá i Praha 14

Současné zadání studie vítá také zdejší starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09), celý proces příprav ale podle jeho slov měl být mnohem rychlejší. „Je to nezbytný krok, aby se terminál pohnul kupředu. Jen mě mrzí, že jsme se na něm dohodli už loni v říjnu a studie měla být zadána do konce minulého roku,“ říká Vondra.

Předpokládá, že k poměrně výraznému zdržení došlo kvůli tomu, že se k rozsáhlému materiálu postupně vyjadřovalo sedm různých subjektů, které k němu dodávaly své připomínky. A mezi nimi figurovala i radnice Prahy 14.

V každém případě by ale plánované opravy neměly v příštích letech zcela ochromit chod autobusového nádraží, případně sousední stanice metra. „Neexistuje alternativní řešení, takže po celou dobu rekonstrukce musí terminál z větší části nadále fungovat,“ ubezpečuje starosta Vondra.

V plánu je i nová vlaková stanice

Výhledově by pak hlavní město mělo zadat ještě druhou studii, která by se zaměřila na další rozvoj terminálu. Neboť se do budoucna uvažuje o jeho dalším rozšíření pro autobusy, zavedení tramvajové tratě až na Černý Most, případně je ve hře i nová výstavba v okolí, která by mohla terminál ještě výrazně více zatížit.



Zato už za několik let by mu mohla pomoci s odbavením tisíců cestujících z příměstských oblastí nová železniční zastávka Rajská Zahrada, kterou v rámci rekonstrukce frekventované trati na Lysou nad Labem přislíbila vybudovat Správa železnic. Práce mají začít už v příštích měsících.

Právě novou zastávku vlaků má pak se stejnojmennou stanicí metra propojit nová lávka přes Chlumeckou ulici, kterou nechá vybudovat hlavní město. Shodou okolností minulý týden pražští radní schválili výběr projektanta, který podobu lávky podrobně zpracuje.