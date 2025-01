Praha zvažuje, jak zpoplatní parkování elektromobilů. Ve hře je i sleva

„Výhodnější cenou za parkovné ve fialových a oranžových zónách by město podpořilo uživatele nízkoemisních vozidel. Zpoplatnění parkovného zároveň může vést k tomu, že některé motoristy s elektromobily odradí od jízdy do centra Prahy, což by uvolnilo místa pro parkování,“ říká Zdeněk Hřib.

Vedení metropole se však zatím na tomto kroku nedohodlo. V následujících šesti měsících hodlá připravit reformu zón placeného stání, jejíž součástí je i možné zdražení parkovného.

„Je ostuda, že ani na takto jednoduché věci se koalice nebyla schopna dohodnout, a tak její řešení odložila. Pokud vedení Prahy bude i nadále přistupovat k projektům tak laxně jako dosud, situace v pražské dopravě se bude jen zhoršovat,“ myslí si opoziční zastupitel Adam Scheinherr (Praha sobě).

Elektromobily by podle něj měly být oproti autům se spalovacími motory nadále zvýhodněné. „Elektromobily Pražanů by ve vlastní modré zóně měly parkovat zdarma a v případě hodinového parkování by měly mít aspoň padesátiprocentní slevu. Pro jejich podporu je potřeba budovat v ulicích i veřejné nabíječky,“ dodává Scheinherr.

Platit by měli až za dva roky

Ještě větší zvýhodnění by uvítal Lukáš Hataš, ředitel Asociace pro elektromobilitu České republiky. Podle něj by pro řidiče elektromobilů měla platit mnohem delší výjimka osvobozující je od placeného parkování. Klidně i na dva další roky.

„Je to jeden ze způsobů, jak podporovat elektromobilitu a ekologičtější způsoby dopravy. Alespoň částečně to vykompenzuje skutečnost, že vlastníci elektromobilů platí emisní povolenky, zatímco řidiči aut se spalovacími motory tuto povinnost nemají,“ myslí si Hataš.

Opoziční ANO prý sice elektromobilitu podporuje, ale zrovna u parkovného by podpořilo srovnání cen s ostatními řidiči.

„Parkování zdarma určitě není ideální cesta, jak elektromobilitu podporovat. Ten, kdo si může dovolit elektromobil, si může dovolit i parkovat kdekoliv po Praze,“ tvrdí předseda pražského ANO Ondřej Prokop.

Uznává přitom, že dosavadní parkovací výhoda je podle průzkumů hlavním motivem pro nákup elektromobilů oproti konvenčnímu autu v Praze.

„Elektromobily vlastní řada firem, včetně těch, které se v rámci svého podnikání zabývají rozvážením zboží. Společnosti, jako je třeba Košík nebo Rohlík, díky elektromobilům nemusí platit při krátkodobém stání na modrých zónách. Proto ty vozy pořídily, aby se vyhnuly pokutám,“ říká Hataš.

Dodává, že pokud teď město elektromobilům parkování zpoplatní, tyto společnosti vlastně postihne za to, že se snaží postupovat podle pravidel, jezdit ekologicky a neznečišťovat ovzduší ve městě.

Ostatním místa nekradou

Někteří kritici zmiňují, že zdarma parkující elektromobily zabírají těm platícím místa.

„Není pravda, že elektromobily blokují parkovací kapacity, dnes je jich v Praze registrováno výrazně pod jedním procentem ze všech aut. Je třeba věnovat pozornost úpravě pravidel pro carsharing vozy a plug-in hybridy, jež stále využívají spalovací motory a jsou pro parkování rezidentů dennodenní komplikací. U hybridů by měly skončit veškeré výhody hned a carsharing by se měl zpoplatnit jako standardní komerční autopůjčovna,“ domnívá se Prokop.

V souvislosti s tím, jak stoupá počet elektromobilů, roste i počet veřejných nabíjecích stanic. Pražská energetika (PRE) v metropoli v současnosti provozuje 532 dobíjecích stanic.

„Jde o 71,5 procenta dobíjecích stanic sítě PRE POINT. V jednu chvíli se u nich může dobíjet téměř 850 elektrických aut,“ objasňuje mluvčí PRE Martin Houška. Dalších 106 veřejných dobíjecích stanic v Praze provozuje ČEZ.

Stovky nabíjecích stanic chce do roku 2027 zprovoznit také magistrát. O jejich výstavbu se stará společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). V tuto chvíli THMP provozuje v Praze 63 nabíjecích stanic s celkovým počtem 125 nabíjecích bodů. Společnost také staví stožáry veřejného osvětlení s přípravou na osazení nabíjecí stanicí. Zatím jich dokončila 232.

„Nabíjecí stanice pro pomalé nabíjení byly instalovány ve stožárech veřejného osvětlení v různých městských částech,“ doplnila mluvčí THMP Simona Kopová.

Elektromobilita v Praze

V roce 2020 bylo v Praze zhruba 4 800 elektromobilů, v roce 2022 jich bylo už více než 11 500. Počátkem letošního roku jejich počet stoupl na 12 500. Roste i počet veřejných nabíjecích stanic. Zatím je jich v Praze několik stovek. Do roku 2027 má přibýt až 1 500 nových. Nyní chybějí hlavně na sídlištích.

„Pokud jde o nabíjecí stanice, je jich v Praze více, než je evropský průměr, vztaženo k počtu elektromobilů. Problém je v jejich rozložení. Na sídlištích jsou spíše pomalé nabíječky. Ty jsou sice vhodnější z hlediska ceny a šetření baterií, ale oblíbené jsou ty rychlonabíjecí stanice,“ říká Josef Morkus z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT.