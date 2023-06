Těžaři lákají žáby do staré pískovny, kde vznikla nová soustava jezer

Ve vytěžené a zrekultivované části pískovny vznikla tři jezera, úpravou prošlo i jejich okolí. „Kromě nejnovějšího přírůstku v podobě tůněk lze zmínit rovněž dříve realizované zatravnění, výsadbu ovocných stromů a vytvoření pláží,“ upozorňuje Petr Dušek, mluvčí společnosti České štěrkopísky, která provozuje hned několik velkých pískoven v kraji kolem Prahy.

Nový život v mrtvých zónách U Brandýsa nad Labem jsou v někdejší průmyslové lokalitě nová jezera, která by časem měly osídlit rozmanité druhy vodních živočichů, především obojživelníci.

K tomu jsou vodní plochy zajímavé také pro ptactvo. Stejně jako strmé stěny pískovny v Křenku či v Otradovicích, které si k hnízdění vybraly vzácné břehule říční.

Na malého opeřence, který si dělá „nory“ ve stěnách z písku či zeminy, museli před lety brát ohled v Králově Dvoře. Sídlení břehulí v březích říčky Litavky tam pozdrželo výstavbu protipovodňových zábran. Koryto mohli dělníci upravit proti velké vodě teprve poté, co město ve spolupráci s ochránci přírody hnízdiště patřičně upravilo.

Pískovna Křenek patří k nejdůležitějším zdrojům štěrkopísku v kraji. Každoročně tam vytěží přes půl milionu tun této klíčové suroviny pro české stavebnictví. Bohužel to s sebou nese také narušení původní krajiny. A právě to se těžební společnost ve spolupráci s odborníky na biotopy snaží napravit.

„Jak se česká krajina mění, přirozeně se to nemusí líbit všem živočišným druhům a někteří z nich nacházejí náhradní útočiště v našich pískovnách. Například pro břehule říční se po regulaci řek stala těžba štěrkopísku takřka životně důležitým zdrojem biotopů,“ říká mluvčí Českých štěrkopísků.

Kromě ptáků se v místech, kde už těžební stroje ukončily svou práci, zabydlují také obojživelníci. Dokládají to biologické studie zejména z jižních Čech. A nejen tam. Petr Dušek jako kuriozitu zmiňuje jednu z bývalých pískoven na severu republiky. Těžaři v ní totiž i po ukončení těžby pravidelně simulují pohyb těžební techniky, aby zachránili populaci ohrožené ropuchy krátkonohé.

Ložiska se blíží ke svému konci

Podpořit sídlení vzácných živočichů a rostlin chtějí také ve středních Čechách. „Pevně věříme, že rájem obojživelníků se díky tůňkám stane i pískovna Křenek. Ostatně rekultivovaná jezera už teď reprezentují přírodně cenné prostory,“ říká Petr Dušek.

K dispozici jich je dostatek. Podle údajů České geologické služby je totiž Středočeský kraj českým premiantem v těžbě štěrkopísků. Nicméně výhledově dojde ke změně. Analýza předpokládá, že dvě třetiny ložisek ukončí provoz do sedmi let, další nejpozději do deseti let.

Na čtyři desítky tůní vybudovali v uplynulých letech Vojenské lesy a statky (VLS) České republiky v centrálních Brdech, a to přímo na území, kde do roku 2016 působila armáda. Nově jich nyní správci chráněné krajinné oblasti přidali dalších šestnáct.

Jezírka zadržují vláhu v krajině a zároveň prospívají i takzvané biodiverzitě. Každá dokončená vodní plocha se stává biotopem pro rozmanité druhy živočichů i rostlin. „Tvorba brdských tůní je součástí našeho programu Živá voda VLS, kterým se snažíme v krajině zadržet vodu a vytvořit tak příznivé podmínky pro život,“ říká ředitel VLS Roman Vohradský.