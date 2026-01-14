„DPP provozuje bezpečnostní kamery ve stanicích metra a obdobně i v novějších tramvajích, autobusech a také všech trolejbusech. Záznam z těchto kamer lze již nyní využít i pro případné šetření konfliktních situací při přepravní kontrole orgány činnými v přestupkovém nebo trestním řízení,“ popisuje pro iDNES.cz současný stav mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Daniel Šabík.
„Uvedené záznamy však nemusí být pro účely šetření případných konfliktních situací při přepravní kontrole dostatečně vypovídající,“ vysvětluje Šabík.
Dopravní podnik tak chystá projekt, který by mohl při řešení podobných potíží pomoci. Přímo na sobě budou malé kamery nosit také revizoři. Zařízení zaznamená obraz i zvuk.
Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň
Tento nástroj již delší dobu využívají dopravní podniky v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Mostě a Litvínově či Liberci a Jablonci. Zkraje letošního roku se kamery zavedly také v rámci Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Poznatky získané v rámci Sdružení dopravních podniků chce DPP využít.
„Úzce spolupracujeme s přepravní kontrolou Integrované dopravy Středočeského kraje, která kamerové systémy pro revizory aktuálně zavedla. Díky tomu můžeme čerpat zkušenosti z jejich ostrého provozu,“ dodal mluvčí.
Šabík rovněž avizoval, že projekt je v současné době ve fázi také legislativní přípravy. Pilotní používání kamer v pražské MHD má být zahájeno v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026.
O tom, že na řadu černých pasažérů revizoři nemají páky, se na podzim v terénu přesvědčila i redaktorka iDNES.cz. Typickým příkladem jsou bezdomovci. Kontroloři často témuž člověku bez domova vypíší pokutu i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Částku za udělenou pokutu se přitom dopravnímu podniku nepodaří vymoci.
Když však potížistu, často obtěžujícího a zapáchajícího, pouze vykážou z vozu či mimo přepravní prostor, aby se nemohl hned vrátit, ostatní lidé se na ně zlobí, že nedostal pokutu.
„Ti protřelejší se před námi aspoň klidí, mají s námi tichou dohodu, ale některé musíme dokonce ručně vytáhnout z vagonu. Žádají si to slušní cestující, které obtěžuje smrad,“ popisoval v prosinci své zkušenosti redaktorce jeden z revizorů. „Pak na nás přijde stížnost z nějaké nadace, co jsme si dovolili takhle jednat s jejich klientem, a že žádají naše potrestání. Ještěže už končím, jdu do předčasného důchodu, na tohle nemám, je to boj s větrnými mlýny,“ ulevil si.
Od ledna i ve Středočeském kraji
Pražané se mohli s kontrolory, kteří disponují malými kamerami, již setkat při cestách mimo metropoli. V průběhu ledna je totiž zavádí na linkových spojích Integrovaná doprava Středočeského kraje, která spadá pod Pražskou integrovanou dopravu (PID).
„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ sdělil tento týden ředitel IDSK Zdeněk Šponar.
Revizoři nahrávají celý průběh kontroly. Organizátor krajské dopravy ubezpečuje, že se záběry bude zacházet v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů.
„Záznamy z kamerových zařízení jsou šifrováním chráněny proti zneužití a uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí. Záznamy jsou mazány v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi IDSK tak, aby bylo možné řešit i případné podněty podané do 30 dnů od pořízení záznamu,“ informoval organizátor středočeské dopravy.
IDSK vysoutěžil dodávku až na sto přenosných kamer pro přepravní kontrolory v hodnotě 3,2 milionů korun. Integrovaná doprava Středočeského kraje je nyní plně součástí systému Pražské integrované dopravy, který od června 2022 pokrývá celé území regionu.