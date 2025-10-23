Zrychlení MHD na dejvickém „kulaťáku“. Autobusy nově jezdí po kolejích

Nejen tramvaje, ale od středy už i autobusy Pražské integrované dopravy projíždějí prostředkem okružní křižovatky na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. Nově totiž mohou využívat kolejový tramvajový pás. Úpravou prošly i jízdní pruhy vyhrazené pro autobusy. Změny mají zlepšit plynulost dopravy v oblasti.

Organizátor pražské dopravy ROPID těmito úpravami reaguje na dlouhodobě komplikovanou situaci v širším okolí Vítězného náměstí, zejména v době regulací tunelového komplexu Blanka.

Kromě umožnění průjezdu křižovatkou pro tramvaje došlo i k úpravám v okolních ulicích.

Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy v ulici Jugoslávských partyzánů se přesunul z pravé strany silnice na levou, aby autobusy mohly těsně před Vítězným náměstím snadněji najet na tramvajový pás.

Auta mohou z kruhového objezdu na Evropskou ulici je nově vyjíždět jen jedním pruhem, jelikož ten levý slouží pro autobusy sjíždějící z tramvajového pásu.

Autobusy přijíždějící na náměstí z ulice Svatovítská již mohou jet po tramvajovém pásu až do zastávky Vítězné náměstí. Nově zastavují i ve směru na Dejvickou.

V návaznosti na tyto změny Ropid připravuje prodloužení zastávky ve směru na Prašný most a posunutí přechodu pro chodce. Pak zde budou moct zastavit tramvaj i autobus současně.

Zrychlení 14 autobusových linek

Změny na „kulaťáku“ ovlivní celkem 14 autobusových linek, které přes náměstí denně projíždějí. ROPID si od nich slibuje především výrazné snížení zpoždění a zvýšení pravidelnosti především u linek ze směru Lysolaje, Suchdol, Roztoky, Šárecké údolí a Šolínova.

„Vítězné náměstí je jedním z nejvytíženějších dopravních uzlů v Praze. Nová preferenční opatření pomohou zrychlit průjezd autobusů a snížit častá zpoždění hlavně u linek ve směru od Suchdola. Hladký průjezd Vítězným náměstím je jednou z podmínek, aby sem v budoucnu mohla vést autobusová linka využívající tunelový komplex Blanka,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

