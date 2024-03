Máme pražský Disneyland. Petřín láká turisty na zábavu i procházky

Nové bistro se sympatickým názvem I love you se nalézá v oblíbeném místě vycházek domácích i zahraničních turistů. Oddechnout si tady lze třeba po výstupu na pražskou Eiffelovu věž, která odsud leží jen pár kroků.

Během nadcházejícího víkendu, slibujícího příjemné jarní počasí, to ovšem nemusí být jediný důvod, proč se vypravit na dominantní vrch nad metropolí. Tato část města skýtá například také pohled do hlubin vesmíru, na který je možné zajít v průběhu soboty do zdejší Štefánikovy hvězdárny. Nyní zde návštěvníkům nabízejí pozorování oblohy nebo Cestu za kometou.

Večer hvězdáři slibují seznámení s pěti tuláky hvězdné oblohy - planetami Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn. „Proč bloudí po obloze? Co utvářelo jejich podobu? Může někde v našem blízkém okolí existovat život?“ zvou zástupci hvězdárny na návštěvu.

Zrcadla i bitevní pole

V blízkosti rozhledny stojí budova vyhlížející jako malý hrad. Uvnitř se ale skrývá kromě labyrintu vydutých a pokroucených zrcadel další unikát. Atrakce, kvůli které stojí za to vyšlápnout do prudkého kopce. Jde o dioráma vtahující návštěvníky do tvrdého boje Pražanů se Švédy na Karlově mostě na sklonku třicetileté války roku 1648.

„První Disneyland vznikl v Praze roku 1891,“ popisují s lehkou nadsázkou odborníci tuto unikátní atrakci, která nedávno prodělala zásadní rekonstrukci. Při ní odborníci například sesbírali čtyři plné velké kbelíky mincí. Těmi návštěvníci dlouhou řadu let bombardovali plátno. Není tedy zvlášť překvapující, že „kováky“ na 94 místech zavinily jeho protržení.

Poškozená malba kromě toho trpěla i kvůli vysokým teplotám uvnitř budovy, proto vysychala a opadávala. Náročné zásahy restaurátory čekaly též na vlastním obraze, odkud museli například sejmout staré, nepůvodní vrstvy malby.

„Nebe prošlo třemi přemalbami. Na třiceti metrech čtverečních jsme je postupně snímali malými vatovými tamponky tak, abychom nenarušili původní vrstvy malby,“ popsal práci výtvarník Petr Kadlec, který obnovu vedl.

Nový lesk získaly i drobné prvky obrazu, například stříbrné zvýraznění oken Pražského hradu, hroty pík, kordů a dalších zbraní bojujících žoldnéřů a pražských domobranců nebo pozlacené věže zobrazených malostranských chrámů.

Z božiště na „Eifelku“

Petřín nabízí také pozoruhodné památky. Prostoru proti zrcadlovému bludišti dominuje barokní chrám sv. Vavřince. První zpráva o původně románském kostelíku pochází z 30. let 12. století, doby vlády knížete Soběslava I. Historie tohoto místa se však datuje ještě do dávnějších dob, před úsvit české státnosti a dobu prvních knížat z dynastie Přemyslovců. Legendy uvádějí, že na vrcholu Petřína existovalo v lesích pohanské božiště. Zde pod kultovním dubem plál věčný oheň ku cti dávného panteonu bohů. Kněží zde podle pověstí uctívali třeba velkého Peruna.

„Zřejmě po roce 1740 došlo k přestavbě staršího kostela ve stylu pozdního dynamického baroka pravděpodobně architektem Ignácem Palliardim, snad podle upravených plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera,“ uvedl historik umění Emanuel Poche.

K zajímavostem této lokality náleží také kaple Božího hrobu v Petřínských sadech, vybudovaná v roce 1732 knězem Norbertem Saazerem a malířem Janem Ferdinandem Schorem podle vzoru jeruzalémského hrobu. Ke kapli lze dojít například prostřednictvím 14 zastavení křížové cesty. Ta vznikla ve 30. letech 18. století.

Vrcholovou prémii túry na Petřín představuje tradiční výstup po 299 schodech do výšky přibližně 50 metrů na pražskou „Eifelku“. Také tato stavba, stejně třeba jako zmíněné dioráma, vznikla v souvislosti s Jubilejní výstavou v roce 1891.

Náročný výlet je ideální završit příjemnou odměnou. Bistro I love you nabízí prémií slušnou řadu, od kávy až po svačinu. „Byli jsme tam jen na skok, ale na první dojem moc milá obsluha, výborný svařák a skvělý preclík,“ zhodnotila návštěvu návštěvnice Tereza.

1. května 2021