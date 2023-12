Lidé na Petříně opět sáňkují a lyžují, v minulosti je vyháněli strážníci

Sněhová nadílka v sobotu zkomplikovala hromadnou dopravu. Přerušil se například provoz několika autobusových linek. V neděli se ale situace uklidnila, lidé proto vyrazili na Petřín.

Podobně se zde lyžovalo a sáňkovalo i v roce 2021, zimní radovánky ale překazila městská policie. Strážníci argumentovali tím, že lidé porušují městskou vyhlášku. Ta byla ale podle tehdejšího primátora Zdeňka Hřiba zastaralá.

„Ukázalo se, že existuje jakási 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit,“ reagoval Hřib.

O den později se na Petříně sportovalo znovu. Město lidem totiž vyhradilo dráhu na parcele, která do vyhlášky nespadala.