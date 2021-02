Petřín znovu ožil sáňkaři a bobisty, město jim vyhradilo dráhu

Na sociálních sítích se už v úterý odpoledne hojně začala sdílet informace, že většina Petřína leží na parcele 919/1, která nespadá pod vyhlášku o ochraně veřejné zeleně. Jedná se totiž podle katastru nemovitostí o ovocný sad. Právě vyhláškou se strážníci při svém jednání oháněli.

Pro pořádek, vyhláška výslovně zmiňuje zákaz zimních sportů na Petříně na parcelách 364, 917, 919/2, 922, 923. Parcelu 919/1 tedy ne a sportovat se na ní mohlo.

Přijet jsme museli, říkají strážníci

Jenže, mluvčí strážníků se ohrazuje a říká, že situaci na Petřín jednoduše museli jet prověřit. A to poté, co na novínářský dotaz vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že lyžování na Petříně není v souladu se zákonem. Přestože šlo podle ní do určité míry o zavádějící informaci.

„Zákon nám jasně ukládá prověřit každé takové oznámení. V rozporu s všeobecným názorem veřejnosti si strážníci nemohou sami určovat, které oznámení prověří a které ne,“ uvedla Seifertová.

„Jsme si vědomi toho, že jsou lidé už skoro rok zavřeni doma, nemohou plně využívat hor, obzvláště letos, kdy napadlo velké množství sněhu, a to i v Praze. Situace je velmi emočně vypjatá, nejen pro veřejnost, ale i pro nás strážníky, proto se musíme ohradit proti výrokům, že strážníci někoho šikanují,“ dodala Seifertová.

Zároveň upozornila, že lidé na Petříně přejížděli z míst, kde sportovat lze, tam, kde se to už nesmí. A znovu zmínila, že hlídky nerozdaly žádnou pokutu a vše vyřešily upozorněním na městskou vyhlášku.



Ta vznikla před dvaceti lety a vedení města se nyní shoduje, že její vyznění je třeba upravit, či úplně změnit.

„Je to dvacet let stará úprava, jejíž přílohu s vymezením míst pod ochranou je nutné aktualizovat. Od té doby máme třeba nový park U Čeňku, nebo se několik parků zvětšilo, například park na Jihozápadním městě,“ řekl náměstek primátora Prahy pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček (STAN).

Pod omezení zimních sportů spadají hlavně lokality v centru města. Na stránkách magistrátu a Lesů hl. m. Prahy tak byly zveřejněny mapy těchto parků s místy vyznačenými pro sáňkování i jiné zimní sporty. Na Petříně je to lokalita nad dětským hřištěm u pomníku Jana Nerudy, další místo je na Letné pod Hanavským pavilonem a sáňkovat se dá i ve Stromovce nedaleko planetária.

Plocha na sáňkování ve Stromovce nedaleko planetária. Plocha na sáňkování v Letenských sadech. Jedná se o svah pod Hanavským pavilonem. Plocha na sáňkování na Petříně.



Hlubuček ale upozorňuje, že sportovat lze i na mnoha dalších místech v Praze.

„V Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku, Kunratickém lese a dalších lokalitách jsou dnes pro zimní sporty podmínky ideální,“ dodal Hlubuček.

V úterý se řada politiků vyjádřila pro úpravu vyhlášky. Proti omezování sáňkování je starosta Prahy 1 Petr Hejma, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr, či primátor Zdeněk Hřib. Ten v úterním prohlášení na Facebooku slíbil, že vyhlášku změní.

Proti zákazu se postavily i známé osobnosti. Spisovatel Patrik Hartl na Facebooku lidi vyzval, aby v se v následujících dnech vydali na Petřín navzdory necitlivému zásahu městské policie.

„Já nejsem moc angažovaný člověk, ale musím protestovat, protože můj syn a dcera mají vždycky z těch pár zasněžených dnů na Petříně ohromnou radost. Vyzývám ostatní tatínky a maminky, aby navzdory necitlivému zásahu Městské policie šli dneska a zítra a další dny se svými dětmi zase na Petřín pro radost sáňkovat!,“ napsal Hartl.

Ne všude vyhláška zakazující lyžování a sáňkování v parcích platí. Radnice Prahy 2 na radničních stránkách informovala o tom, že jejich radní v roce 2009 schválili výjimku z vyhlášky města, proto si mohou návštěvníci parků v Riegrových a Havlíčkových sadech sáňkovat beze strachu, že by je někdo vyháněl.



„Jsem rád, že jsme v minulosti o výjimce z vyhlášky rozhodli. Podmínky pro provozování zimních sportů jsou teď ideální a sněhová pokrývka je natolik dostatečná, aby trávník a zeleň ochránila. A děti i rodiče potřebují dostatek pohybu a odreagování v těchto dnech víc, než kdy jindy,“ řekl místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek.